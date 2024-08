Pesquisa revela os 15 destinos de viagem mais baratos do mundo em 2024

Para ajudar os viajantes que adoram economizar, a empresa Post Office Travel Money’s divulgou o seu 18º ‘Holiday Money Report’, um relatório com os 15 destinos mais baratos do mundo para viajar em 2024! Nesta edição, os destinos de longa distância lideram a lista: Vietnã, África do Sul e Quênia oferecem os preços mais baixos.

Os lugares mais baratos para viajar no mundo em 2024:

1 – Hoi An, Vietnã

Pela primeira vez no topo do ranking, o destino mais barato para viajar em 2024 é a encantadora Hoi An, localizada na costa central do Vietnã. Conhecida por sua bem preservada Cidade Antiga, que é um Patrimônio Mundial da Unesco, o lugar é famoso por sua arquitetura histórica, canais pitorescos e uma rica mistura cultural das suas raízes como um próspero porto comercial entre os séculos XV e XIX.

2 – Cidade do Cabo, África do Sul

Em segundo lugar temos Cidade do Cabo, ou Cape Town na língua original, capital legislativa da África do Sul. Detentora de belas paisagens e de um astral contagiante, a cidade é símbolo da miscigenação de culturas e, de quebra, é reconhecida como uma das cidades mais bonitas do mundo. Ideal para pessoas de todas as idades, a chamada cidade-mãe é vibrante e cheia de atrativos – quando você se der conta, já foi conquistado!

3 – Mombaça, Quênia

Mombaça é a segunda maior cidade do Quênia e um importante porto no Oceano Índico. Conhecida por suas praias deslumbrantes, rica herança cultural e história diversificada, Mombaça é um destino turístico popular que oferece uma combinação de atrações históricas, culturais e naturais.

4 – Tokyo, Japão

Por incrível que pareça, Tokyo entrou para a lista e ficou no top 5 dos destinos mais baratos! Como a pesquisa não considera voo e nem hospedagem, esse resultado acaba tendo mais sentido. Considerada uma das cidades mais vibrantes do mundo, Tokyo é uma capital fantástica, completa e com opções ilimitadas. Ela oferece uma imersão em valores diferentes e nos proporciona um choque cultural nos mais diversos âmbitos. A cidade é viva noite e dia, tem ótimos pontos turísticos, excelente gastronomia e é simplesmente um paraíso para fazer compras!

5 – Algarve, Portugal

O Algarve, no sul de Portugal, é um dos mais famosos destinos do verão europeu. As belas praias e as falésias douradas, que por vezes despontam do mar verde-esmeralda, são um espetáculo a parte. Mas há mais motivos que levam milhares de turistas todos os anos para esta região portuguesa: resorts, trilhas costeiras com vistas deslumbrantes, centrinhos charmosos, gastronomia saborosa e uma infinidade de praias, grutas e cavernas a serem exploradas a pé, a nado, de barco ou caiaque. Não falta o que fazer no Algarve.

Relatório anual

A ideia da pesquisa é revelar quais são os custos básicos do dia a dia de uma viagem de férias. Portanto, ela não considera o transporte de ida e volta e nem a hospedagem no país escolhido. Para chegar ao resultado, o levantamento considerou os preços locais de oito itens considerados como “essenciais para turistas”:

Café

Cerveja

Refrigerante

Vinho

Água

Protetor solar

Repelente de insetos

Refeição de três pratos

Ranking dos 15 destinos de viagem mais baratos no mundo em 2024

Posição Destino Custo dos 8 itens 1 Hoi An, Vietnã ↑ £ 51,18 (R$ 360) 2 Cidade do Cabo, África do Sul ↑ £ 54,35 (R$ 383) 3 Mombaça, Quênia ↑ £ 54,93 (R$ 387) 4 Tóquio, Japão ↑ £ 59,05 (R$ 416) 5 Algarve, Portugal £ 59,69 (R$ 421) 6 Sharm el-Sheikh, Egito ↑ £ 61,37 (R$ 433) 7 Sunny Beach, Bulgária ↓ £ 62,49 (R$ 440) 8 Kuta, Bali ↓ £ 63,31 (R$ 446) 9 Marmaris, Turquia ↓ £ 66,07 (R$ 466) 10 Pafos, Chipre ↑ £ 73,32 (R$ 517) 11 Penang, Malásia (novo) £ 74,57 (R$ 526) 12 Phuket, Tailândia ↑ £ 77,77 (R$ 548) 13 Delhi, Índia (novo) £ 77,84 (R$ 549) 14 Costa do Sol, Espanha ↓ £ 81,45 (R$ 574) 15 Montego Bay, Jamaica ↑ £ 87,11 (R$ 614) Libra (£): R$ 7,05

*As setas indicam aumentos ou quedas de preços em comparação com os valores registrados no relatório do ano passado.

A Post Office Travel Money’s, responsável pela pesquisa, é a maior rede de varejo de pequenas empresas do Reino Unido. Portanto, sua pesquisa leva em consideração a Libra Esterlina e, por isso, os destinos listados pelo relatório são ainda mais atrativos aos viajantes do Reino Unido, que contam com uma moeda (muito) mais forte que o (nosso pobre) real.

Fonte: Melhores Destinos