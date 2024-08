Saiba onde estão os 50 melhores hotéis do Brasil, segundo especialistas em turismo

Belas praias, paisagens, montanhas, natureza, culinária e muita cultura. Uma nação com tanta diversidade como o Brasil só poderia mesmo ser um expoente do turismo mundial e, por que não, para os próprios brasileiros. O setor vem atingindo marcas recordes neste ano de 2024, e uma pesquisa divulgada pela Revista Exame, com o ranking dos 50 melhores hotéis do Brasil, mostra que o setor está mais preparado do que nunca para receber visitantes.

A lista foi construída a partir dos votos de 37 jornalistas, críticos e influenciadores do segmento turístico, que escolheram, cada um, sete estabelecimentos nos quais já se hospedaram ou visitaram nos últimos dois anos.

Confira onde estão os mais bem cotados nas cinco macrorregiões do país:

SUDESTE

O primeiro lugar do ranking, com 10 votos dos jurados, é de um luxuoso paulistano localizado no complexo Cidade Matarazzo, próximo a uma das vias mais populares da cidade de São Paulo (SP), a Avenida Paulista. O Rosewood São Paulo faz parte de uma rede norte-americana, mas, segundo os especialistas ouvidos na pesquisa da Exame, incorpora totalmente a cultura brasileira, seja por meio de 450 obras criadas em parceria com artistas locais ou pela sua gastronomia.

SUL

O segundo colocado da relação vem do Sul do país, de uma das cidades mais visitadas da região, a bela Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. O Hotel das Cataratas recebeu oito votos dos especialistas, e não é difícil imaginar um dos principais motivos: uma vista estrondosa para uma das Sete Maravilhas da Natureza Mundial: as Cataratas do Iguaçu. O prédio ocupa uma construção inaugurada em 1958 e que foi totalmente revitalizada. Um dos destaques fica por conta do Restaurante Y, uma parceria com o premiado chef Luiz Filipe Souza.

NORDESTE

A cidade nordestina de São Miguel dos Milagres, em Alagoas, abriga o quinto colocado da lista dos 50 melhores hotéis do Brasil. Inaugurado no ano de 2023, em frente à segunda maior barreira de corais do mundo, o Mahré Hotel é ideal para quem quer se refugiar na natureza. Além das águas calmas e cristalinas das praias da região, a cidade faz parte da Rota Ecológica dos Milagres, que atrai amantes do ecoturismo de todo o planeta.

NORTE

A Floresta Amazônica é o cenário de quem se hospeda no 11º estabelecimento do ranking. O Anavilhanas Jungle Lodge, no Amazonas. fica às margens do Rio Negro, em frente ao Parque Nacional de Anavilhanas, um santuário com mais de 3,5 bilhões de metros quadrados de natureza preservada. Com acomodações inspiradas na arquitetura cabocla da região, o hotel fica a aproximadamente 3h de transfer de Manaus, capital do estado.

CENTRO-OESTE

O representante do Centro-Oeste ocupa a 13ª posição da relação e fica no estado do Mato Grosso do Sul. A Estância Caiman, criada há 35 anos por um conservacionista, forma um verdadeiro oásis de 53 mil hectares, cuja missão é conservar a fauna, a flora e a cultura do Pantanal brasileiro. A estância se situa no município de Miranda e forma a base de projetos pioneiros de preservação natural, como o Onçafari e o Instituto Arara Azul.

Veja a lista completa aqui!

Incentivo

O Ministério do Turismo desenvolve várias ações para estimular os brasileiros a viajarem mais pelo país. Uma delas é o “Conheça o Brasil: Voando”, uma parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos e empresas aéreas. O programa envolve, por exemplo, o aumento da oferta de voos e a opção de “stopover”, já disponível em cidades como São Paulo (SP), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Curitiba (PR), Recife (PE), Manaus (AM) e Belém (PA). Na modalidade, com uma mesma passagem área, o turista pode visitar um local intermediário antes de seguir ao destino final.

Já o “Conheça o Brasil: Realiza” permite que correntistas do Banco do Brasil tenham acesso a uma linha de crédito voltada à aquisição de serviços turísticos, com condições diferenciadas. O trabalho do MTur também abrange o “Conheça o Brasil: Cívico”. A iniciativa visa incentivar estudantes, professores e pesquisadores a visitarem destinos conectados à história nacional, com um projeto-piloto desenvolvido em Brasília (DF) e cidades do entorno da capital.

Fonte: Ministério do Turismo