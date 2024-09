Setembro é o último mês para ver a neve no Chile. Veja quanto está a passagem

O Chile se tornou um dos destinos “queridinhos” dos brasileiros nos últimos anos. O país proporciona a experiência de esquiar no gelo e também possibilita passeios nas inúmeras vinícolas da região, que é uma forte produtora de vinho. Contudo, se seu foco é ir para o Chile para conhecer a neve, precisa ficar de olho nas datas.

O inverno chileno acontece na mesma época do Brasil, entre junho e setembro. Sendo assim, no final de setembro a neve já está começando a desaparecer das montanhas. Então, se você gostaria de viajar para o Chile na temporada de gelo, este é o último mês com maior garantia de ainda visitar as áreas com neve no país.

Além disso, uma vantagem de viajar agora é que o preço das passagens não está tão caro quanto nos primeiros meses da alta temporada de inverno. Através deste link você consegue encontrar passagens de ida, do Rio de Janeiro (RJ) para o Chile, com valor a partir de R$431,00. Já a volta, você encontra a partir de R$499,00, do Chile para o Rio de Janeiro.

Observação: Este site indica diferentes companhias e empresas que fazem estes trajetos. Sendo assim, antes de efetuar o pagamento é importante consultar a confiabilidade de onde você quer comprar.