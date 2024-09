São Paulo: Conheça o Museu histórico mais antigo da cidade

O Museu do Ipiranga, ou Museu Paulista, é o museu mais antigo da cidade de São Paulo e um dos mais visitados da capital. O passeio é imperdível para os apaixonados por história. Assim, por meio de seu acervo de obras de arte, objetos históricos e arquitetura surpreendente, o museu narra fatos importantes da história do Brasil e do cotidiano nos séculos passados.

Após 9 anos fechado ao público para reforma, o Museu do Ipiranga foi reaberto em 2022. Sendo assim, há novas áreas de exposição, espaços revitalizados, recursos multimídia e acessibilidade. Além disso, o jardim externo é uma das áreas que mais chama atenção. Aliás, esta parte pode ser visitada de forma gratuita.

Um pouco da história do Museu

O Museu do Ipiranga é a sede do Museu Paulista, que é um museu especializado em história e cultura e integra a Universidade de São Paulo (USP).

O edifício em que hoje estão instaladas as exposições e espaços para atividades educativas e culturais foi projetado para ser um monumento em comemoração à Proclamação da Independência, ocorrida em 1822. O edifício foi construído entre 1885 e 1890. Em 1895, o recém-criado Museu do Estado (Museu Paulista) foi transferido para o monumento.

Sendo assim, as histórias do Museu público mais antigo de São Paulo e do Monumento à Independência se misturaram e, desde então, ele ficou conhecido como Museu do Ipiranga.

Serviço:

Museu do Ipiranga

📍 Endereço: Rua dos Patriotas, 100 – Ipiranga – São Paulo/SP – CEP 04207-030

⏰ De terça a domingo, das 10 às 17h. Última entrada: 16h.

A bilheteria abre às 9h.

