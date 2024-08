Skyglass Canela – quanto custa e como é o passeio na plataforma de vidro perto de Gramado

É do alto da Skyglass Canela que se tem uma das mais belas vistas panorâmicas sobre os exuberantes cenários verdes da Serra Gaúcha! A plataforma de vidro fica a 360 metros de altura, foi inaugurada no início de 2021 e já virou um dos programas mais procurados por quem visita a região de Gramado.

Neste post, detalhamos como foi o nosso passeio – com direito a friozinho na barriga ao andar no monotrilho (com os pés suspensos) instalado abaixo da plataforma.

Skyglass Canela

A plataforma de vidro Skyglass Canela está localizada em um dos pontos mais bonitos da Serra Gaúcha, com ampla vista para o Vale da Ferradura. A atração tem 35 metros de comprimento e fica a 360 metros de altura do vale. Ou seja: exige um pouquinho de coragem daqueles que não se sentem tão confortáveis nas alturas, ainda porque é preciso caminhar por um chão transparente, vendo tudo o que há (de lindo – e distante) lá embaixo.

Vistamos a atração em uma ensolarada manhã do fim de outubro. Já havíamos adquirido os ingressos pela internet e não encontramos fila para ingressar na atração – a fila para comprar os bilhetes na hora também era pequena. Mas fique atento: fomos antes de iniciar o Natal Luz, ou seja, período que ainda é considerado baixa temporada. Nos meses de novembro, dezembro, janeiro e no inverno, o movimento por lá é bem maior!

Logo ao entrar no parque em que está a plataforma, já se tem ideia do quão bonito é o lugar: o espaço é cheio de gramado e todo florido, com espaços com bancos para apreciar a natureza, parquinho infantil, praça de alimentação com mezanino com vista para o Vale da Ferradura, além do inusitado Museu do Ferro de Passar – cujo acervo conta com mais de 300 peças que mostram a evolução do utensílio ao longo do tempo.

Plataforma de vidro Skyglass

A plataforma de vidro avança 35 metros sobre o Vale da Ferradura. Desde o início do percurso, cujo chão tem uma estrutura de ferro, já se pode ver um pouquinho do está lá embaixo. Mas é ao chegar à ponta da atração que se tem uma vista panorâmica para o Rio Caí e o verde intocado ao redor, que podem ser admirados tanto olhando para frente quanto para baixo!

A atração tem capacidade para 130 pessoas e nos pareceu bastante segura: a plataforma é composta por quatro camadas de vidro, com películas protetoras entre elas. Em nenhum momento sentimos nem sequer um balanço. Muitos estavam deitados sobre o chão, fazendo poses divertidas e tentando encontrar os melhores ângulos para os registros e selfies com o visual da plataforma.

Pelo que percebemos, não há limite de tempo para ficar sobre a estrutura (mas, lembrando, estávamos em baixa temporada). Então pudemos curtir muito bem a vista lá de cima, com calma e atenção para os detalhes. E, olha, dá para dizer: é sem dúvida um dos passeios mais bonitos para quem gosta de admirar a natureza. O Vale da Ferradura é assim chamado por causa de uma curva bastante acentuada do Rio Caí, um dos cenários mais emblemáticos do Rio Grande do Sul.

Abusado: vale a pena o monotrilho do Skyglass?

Os mais aventureiros podem continuar o passeio com o Abusado, um monotrilho instalado logo abaixo da plataforma, que faz exatamente o mesmo percurso de quem está lá em cima, só agora sentado em uma cadeirinha com os pés suspensos!

Não é que eu não tenha medo de altura. Mas nem sequer me passou pela cabeça que eu poderia ter qualquer tipo de receio ao passear neste monotrilho. Bastou a cadeirinha começar a deslizar sobre o vale para me bater aquele misto de gente-do-céu-que-que-eu-tô-fazendo-aqui? Agradecer por estar de tênis e não chinelos (depois descobri que, se estivesse, teria de deixá-los no guarda-volumes da atração) e então, por fim, tentar ignorar o medinho e apenas relaxar e curtir o visual absurdamente lindo.

Para quem aí está se perguntando se vale a pena… eu digo que sim, com certeza! E se você não é daqueles que sofre terrivelmente com medo de altura, certamente não sofrerá mais do que leve e rápido nervosismo inicial. Até porque nem dá tanto tempo para se desesperar: o trajeto no Abusado dura cerca de 2 minutos e meio. Quando acaba você até se pergunta: “mas já?”.

No Abusado não é possível levar celular por motivos óbvios: se ele caísse seria um abraço até nunca mais. Então, vá e aproveite o cenário! Guarde a imagem do Vale da Ferradura lá de cima na sua memória, como se você fosse um drone sobrevoando a região…

Quanto custa o ingresso do Skyglass Canela?

As entradas para a Skyglass Canela são um pouquinho mais baratas se compradas antecipadamente pelo site da atração. O ingresso mais básico dá acesso à plataforma de vidro e ao Memorial do Ferro de Passar e custa a partir de R$ 99. Crianças de 6 a 12 anos e pessoas com mais de 60 anos pagam R$ 65.

Fonte: Melhores Destinos