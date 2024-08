Temporada brasileira de cruzeiros ganha mais um navio de luxo; confira os valores

A temporada 2024/2025 de cruzeiros no Brasil terá mais um navio da MSC Cruzeiros. A armadora acaba de anunciar que o MSC Splendida fará cruzeiros regulares na América do Sul.

O MSC Splendida vai ter embarques em Santos para cruzeiros de até sete noites, com paradas em Balneário Camboriú, Itajaí (onde também será possível embarcar), Buenos Aires e Punta Del Este.

O navio já tem data para começar a sua temporada regular no Brasil, partindo do Porto de Santos todas as sextas-feiras entre 13 de dezembro e 21 de março.

MSC Splendida

O MSC Splendida será o quinto navio da MSC Cruzeiros a fazer cruzeiros regulares na temporada brasileira 2024/2025. Ele se junta ao MSC Grandiosa, MSC Seaview, MSC Orchestra e MSC Armonia. O MSC Poesia também fará uma viagem rápida pela América do Sul e o MSC Magnífica passará pelo país durante sua volta ao mundo.

Quem escolher o MSC Splendida para fazer um cruzeiro no Brasil vai ter todas as refeições a bordo já no pacote. E o que não falta no navio são restaurantes, bares e lounges para os hóspedes se esbaldarem. Os pacotes de bebida e os restaurantes de especialidades, no entanto, são cobrados à parte.

O MSC Splendida navegou pelo Brasil pela primeira vez em 2015. Inaugurado em 2009, tem capacidade para mais de 4 mil hóspedes. Além disso, conta com muitas áreas de diversão para adultos e crianças, com teatro, piscina ao ar livre e piscina com teto retrátil, spa, área kids e muito mais!

Quanto custa fazer um cruzeiro no MSC Splendida?

As reservas para fazer um cruzeiro no MSC Splendida já estão abertas. No site da MSC, encontramos pacotes de 3 noites a partir de R$ 1.603 por pessoa em cabine interna dupla.

Nos cruzeiros de 7 noites, os valores começam em R$ 3.515 por pessoa. Nesse pacote mais barato, o embarque e desembarque são em Itajaí, com escalas em Santos, Uruguai e Argentina.

