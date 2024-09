Três destinos entre os lugares mais baratos para viajar no Brasil

Se você está procurando lugares mais baratos para viajar no Brasil, temos boas novidades! O país é vasto, com destinos para todos os tipos de viagens e orçamentos.

Alguns desses locais oferecem uma excelente relação custo-benefício, com belas paisagens, cultura rica e muita diversão por preços acessíveis. Separamos três destinos econômicos e encantadores que cabem no seu bolso.

Três lugares entre os mais baratos para viajar no Brasil

1. João Pessoa, Paraíba: praias paradisíacas com economia garantida

João Pessoa, Paraíba – Rafael Passos/Setur

Localizada no litoral nordestino, João Pessoa é um dos lugares mais baratos para viajar no Brasil! A cidade combina praias espetaculares, clima tropical e custos reduzidos em hospedagem e alimentação. Destino perfeito para quem deseja aproveitar as águas cristalinas do litoral sem gastar muito.

Primeiramente, João Pessoa é conhecida por praias como a Praia de Tambaú e a Praia do Coqueirinho. Além disso, é um dos locais onde o sol nasce primeiro no Brasil.

A cidade também tem atrações culturais, como o Centro Cultural São Francisco e o Farol do Cabo Branco, que são acessíveis e garantem uma boa dose de história e belas paisagens. Assim, com muitas opções de pousadas e restaurantes a preços acessíveis, João Pessoa é um destino que se destaca para quem busca lazer com economia.

O que fazer em João Pessoa gastando um pouco:

Visitar as praias de Cabo Branco e Tambaú.

Conhecer o Centro Histórico e o Centro Cultural São Francisco.

Aproveitar o pôr do sol no Jacaré, ao som do Bolero de Ravel.

2. Ouro Preto, Minas Gerais: história, cultura e preços acessíveis

Rua bucólica com antigas casas de estilo colonial e paralelepípedos em Ouro Preto – Istock/Fred_Pinheiro

Para quem prefere o clima das montanhas e cidades históricas, Ouro Preto, em Minas Gerais, é um dos destinos mais baratos e culturalmente ricos do Brasil. Dessa forma, o charme colonial da cidade, com suas ruas de pedra e lojas barrocas, transporta o viajante para o Brasil colonial. E o melhor de tudo: sem pesar no bolso.

A cidade é uma das mais preservadas do Brasil e, por ser universitária, conta com uma boa oferta de hospedagens e alimentação a preços econômicos. Além disso, muitos dos pontos turísticos são gratuitos ou têm entradas bastante acessíveis, como o Museu da Inconfidência e as várias lojas barrocas que contam parte importante da história do país.

O que fazer em Ouro Preto com baixo custo:

Caminhar pelo centro histórico e visitar lojas como São Francisco de Assis.

Explorar as minas de ouro antigas, como a Mina do Chico Rei.

Passe pela feira de artesanato em pedra-sabão, ideal para levar lembranças.

3. Bonito, Mato Grosso do Sul: natureza exuberante a preços acessíveis

Nascente Azul em Bonito (MS) é o destino perfeito! – iSTock

Conhecida por suas belezas naturais, Bonito é um destino ecoturístico que atrai muitos viajantes específicos em turismo sustentável. Contudo, embora seja reconhecida por suas atividades de aventura e ecoturismo, Bonito é também um dos lugares mais baratos para viajar no Brasil , especialmente fora da alta temporada.

Lá, você pode explorar cavernas, rios de águas cristalinas e trilhas belíssimas. Embora algumas atividades pagas possam ter preços elevados, é possível encontrar passeios e atrações gratuitas ou de baixo custo, como trilhas e banhos nas cachoeiras.

Para economizar ainda mais, a dica é buscar pacotes turísticos ou passeios alternativos menos conhecidos. Além disso, cidade conta com diversas opções de hospedagem e restaurantes econômicos, o que faz de Bonito um destino acessível.

Dicas de passeios baratos em Bonito:

Fazer trilhas e banhos de cachoeira na Gruta do Lago Azul.

Flutuação em rios de águas cristalinas, como o Rio Sucuri.

Visite a Praça da Liberdade e desfrute do centro da cidade.

Dicas para economizar ainda mais em viagens pelo Brasil

Agora que você conhece três dos lugares mais baratos para viajar no Brasil, é importante ficar atento a algumas dicas que fazem toda a diferença no seu orçamento:

Viaje fora da alta temporada : Os preços de hospedagem e passagens aéreas podem ser bem mais baixos.

Os preços de hospedagem e passagens aéreas podem ser bem mais baixos. Reserve com antecedência : Além de garantir melhores preços, você ainda pode escolher as melhores opções de hospedagem.

Além de garantir melhores preços, você ainda pode escolher as melhores opções de hospedagem. Opte por hospedagens alternativas : Em vez de hotéis, busque pousadas ou aluguéis de curta temporada, que costumam ser mais econômicos.

Em vez de hotéis, busque pousadas ou aluguéis de curta temporada, que costumam ser mais econômicos. Por fim, aproveite atrações gratuitas : Muitos destinos oferecem trilhas, praias e atrações culturais sem custos.

Fonte: Catraca Livre