Vagão de trem em alto mar? Conheça a experiência do novo cruzeiro da Royal Caribbean

Inspirado em uma estação e vagões de trem antigos, o restaurante Royal Railway Utopia Station é um dos grandes destaques do novo navio da Royal Caribbean, o Utopia of the Seas.

No vagão-restaurante, a paisagem é toda tecnológica, com imagens que imitam uma viagem de trem por meio de dispositivos que simulam janelas, passando pelo Velho Oeste e outros lugares.

A experiência é realmente diferenciada, principalmente por ser dentro de um navio e por se tratar de um restaurante. Por alguns momentos, os viajantes se esquecem de estar navegando. Veja no vídeo a seguir divulgado pela armadora:

Vagão de trem em alto mar

Quem reservar um dos “bilhetes do trem de luxo”, poderá escolher dentre cinco pratos favoritos dos americanos, com um toque sofisticado. Ao todo são 48 lugares, divididos em dois vagões com mesas para até quatro pessoas.

“Saboreie delícias como costelas que derretem na boca e barras de ouro de chocolate que redefinem o doce rico em uma jornada cross-country pela Fronteira Americana, sem nem mesmo sair do navio. Mas cuidado: é tão bom que os bandidos podem querer experimentar”, afirma a armadora.

A novidade promete ser uma experiência imersiva, pois o restaurante também conta com personagens que te apresentam uma história . Tudo isso enquanto você aprecia sua refeição -, além dos efeitos visuais que dão um toque de realidade.

De acordo com a Royal Caribbean, a atual temática do Velho Oeste é perfeita para jantares em família. A expectativa é que outras histórias sejam apresentadas no restaurante, com novos temas, nos próximos meses.

Utopia of the Seas

O Utopia of the Seas começou hoje a jornada com cruzeiros curtos. São três a quatro noites no Caribe, e com diversas atrações, como o maior escorregador seco em alto mar.

O Utopia of the Seas é o último navio da classe Oasis da Royal e “irmão mais novo” do Icon of the Seas, o maior navio do mundo, que foi inaugurado no começo do ano.

A embarcação terá diferentes roteiros. Entretanto, em todos os itinerários o navio sai de Port Carnaveral, na Flórida, e alterna paradas em Nassau, na ilha privativa da armadora nas Bahamas, o Perfect Day at CocoCay, e também em Cozumel, no México.

Quanto custa fazer um cruzeiro no Utopia of the Seas?

No site oficial encontramos diferentes pacotes de cruzeiro com o Utopia of the Seas, de três ou quatro noites. Sendo assim, os mais baratos partem de R$ 2.645 por pessoa, já com as refeições inclusas. Vale a observação, no entanto, que os restaurantes considerados temáticos (como o que imita um vagão de trem) são cobrados à parte. Entretanto, as suítes maiores, na mesma data, mais que dobram de preço.

Confira todas as opções e faça sua reserva no site oficial.

Fonte: Melhores Destinos