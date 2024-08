Vai para Paris? Veja 5 lugares para fotografar com a Torre Eiffel

Paris é o sonho de viagem de muita gente e não dá para falar de lá sem falar do seu monumento mais famoso: a Torre Eiffel. De acordo com o Guinness World Records, o renomado Livro dos Recordes, a Torre é o ponto turístico mais visitado do mundo; ela pode ser vista de vários ângulos da cidade e é alvo de milhares de flashes todos os dias.

Sendo assim, fica até difícil escolher o melhor local para tirar aquela foto perfeita ao lado do monumento. Para ajudar, a fotógrafa Ana Tavares publicou dicas de ouro para você acertar nos cliques mostrando a Torre Eiffel. Ana compartilhou cinco pontos de Paris onde você vai conseguir um ângulo ideal.

Na legenda, a fotógrafa brincou que quem salvasse o post iria atrair uma viagem para Paris. Vamos acrescentar que, quem ler e compartilhar a matéria, também vai tirar uma foto pessoalmente na Torre Eiffel ✈️📸.

Confira os melhores Ângulos da Torre Eiffel

Rue de Buenos Aires

Avenue de Camoens

Avenue de New York

Rua de Monttessuy

Place du Trocadéro

Fotos: Reprodução Google Maps