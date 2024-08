Vai viajar em agosto? Confira 15 destinos nacionais incríveis!

Agosto é um mês de extremos entre hemisfério Norte e Sul. Se aqui no Brasil está mais frio, especialmente no Sul do país, no hemisfério Norte é um período quente e em que muitas famílias estão em férias. Boa parte do Nordeste brasileiro tem poucas chuvas nesse período, tornando o lugar uma boa opção para curtir uma praia. Confira nossas sugestões de lugares para viajar em agosto!

O mês de agosto é um período bem diferente entre as regiões do Brasil. No Sul e Sudeste faz mais frio e cidades com montanhas e destinos de inverno são uma ótima pedida para visitar nesse período, entre elas Gramado e Campos do Jordão.

Já no Nordeste, algumas cidades já passaram pela época de chuvas e estão prontas para o calor — agosto é um bom mês para visitar os Lençóis Maranhenses e a região de Porto Seguro, que engloba Trancoso e Arraial d’Ajuda. No Centro-Oeste é período de seca, então você pode curtir lugares como Bonito e a Chapada dos Veadeiros sem se preocupar com pegar dias de chuva — pelo contrário, Sol é o que você mais verá nesses destinos.

Lugares para viajar em agosto no Brasil:

1 – Fernando de Noronha, Pernambuco

Temperaturas em agosto: Média Máxima 29°C / mínima: 24°C

Precipitação: 47 mm

Fernando de Noronha é um paraíso em qualquer época do ano, ideal para admirar algumas das mais belas praias do Brasil, ficar em contato com a natureza e relaxar. As praias da ilha são conhecidas por suas belezas naturais e por oferecerem uma rica vida marinha, e também por suas ondas, que em alguns meses do ano são excelentes para o surf. Em agosto e setembro, entretanto, o mar na ilha tende a ficar bem mais calmo, ideal para quem prefere praias mais tranquilas e relaxantes. O mergulho nessa época também pode oferecer uma ótima visibilidade, tornando o momento ideal para uma viagem à Noronha.

2 – Gramado, Rio Grande do Sul

Temperaturas em agosto: Média Máxima 18°C / mínima: 8°C

Precipitação: 170 mm

Bem conhecida e desejada por muitos brasileiros, Gramado tem atrações para pessoas de todas as idades e gostos, o que faz dela um dos melhores destinos do Brasil. A cidade pode ser conhecida o ano inteiro, especialmente nessa época para quem procura um destino de inverno! Gramado pode ser uma boa pedida em agosto, já que como nesse mês não há férias escolares, a cidade fica mais vazia, com hotéis com preços mais convidativos que em julho e, ao mesmo tempo, menos gente na cidade.

É um ótimo lugar para escapar do ritmo acelerado das grandes cidades: nada como descansar com as belas paisagens e curtir o frio com um delicioso fondue em Gramado! Confirma mais sobre a cidade no nosso Guia de Gramado e também os melhores hotéis em Gramado.

3 – Manaus, Amazonas

Temperaturas em agosto: Média Máxima 33°C / mínima: 23°C

Precipitação: 56 mm

Conhecer Manaus é se deslumbrar com as surpresas de uma região ímpar, onde a natureza impõe uma soberania incontestável. Famosa pela biodiversidade da Floresta Amazônica, com rios recheados de peixes e matas onde vivem animais exóticos, a capital manauara envolve muito aprendizado, cenários surpreendentes e sabores espetaculares. A cidade é prova viva da diversidade de nosso país, tem uma ótima gastronomia, atrações culturais e que oferecem contato com a natureza. Entre junho e novembro é a época seca no região, quando o nível dos rios está mais baixo e formam-se praias de água doce.

4 – Campos do Jordão, São Paulo

Temperaturas em agosto: Média Máxima 19°C / mínima: 6°C

Precipitação: 42 mm

Acolhedora e refinada, Campos do Jordão é uma cidade com linda arquitetura, excelente estrutura, paisagens naturais belíssimas e ótimas opções de passeio. É um bom destino para estar em contato com a natureza e relaxar. Agosto é um mês bem legal para ir à cidade porque ela está a pleno vapor, especialmente nos fins de semana, mas sem a muvuca das férias de julho e com preços melhores nos hotéis, pousadas e restaurantes. Também é nesse mês que costuma ocorrer o Festival da Cerejeira em Flor. Quem quer tomar um vinho e curtir uma fondue encontra em Campos ótimas opções de restaurantes.

Foto: Camille Panzera / Melhores Destinos

5 – Arraial d’Ajuda, Bahia

Temperaturas em agosto – Porto Seguro: Média Máxima 26°C / mínima: 19°C

Precipitação: 101 mm

O pacato distrito de Arraial d’Ajuda, em Porto Seguro, é um lugar cheio de charme e da gostosa alegria baiana. É um excelente destino para fugir do inverno, curtir o mar e descansar. Suas águas não têm temperaturas geladas nessa época do ano e nem estão lotadas, tornando-se um excelente destino para curtir praias com toda tranquilidade que as férias merecem. Em agosto o distrito de Arraial d’Ajuda está bem mais pacato do que no verão, com preços atrativos e promissores dias de sol!

Foto: Camille Panzera / Melhores Destinos

6 – Trancoso, Bahia

Temperaturas em agosto – Porto Seguro: Média Máxima 26°C / mínima: 19°C

Precipitação: 101 mm

Vizinha de Porto Seguro e Arraial d’Ajuda, Trancoso se tornou um destino muito badalado nos últimos anos e bastante exclusivo. O distrito não é necessariamente um local econômico, especialmente no verão, mas em agosto, além de oferecer sossegados dias na beira do mar pode ter também bons preços. É um lugar incrível para quem busca um destino simples, mas com muito charme e praias maravilhosas!

7 – Chapada dos Veadeiros, Goiás

Temperaturas em agosto – Alto Paraíso: Média Máxima 29°C / mínima: 18°C

Precipitação: 41 mm

A Chapada dos Veadeiros é um convite irrecusável aos amantes do ecoturismo. A região, que engloba oito municípios do interior de Goiás, tem como principais bases de apoio para os turistas a cidade de Alto Paraíso de Goiás, a Vila de São Jorge e Cavalcante. Grande parte das atrações da região está concentrada nas três localidades, entre elas o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e quedas d’água espetaculares, como a Cachoeira Santa Bárbara, que se tornou famosa pela água em tons de azul Caribe. Não faltarão opções de banho nos dias em que você estiver por lá.

8 – Chapada das Mesas, Maranhão

Temperaturas em agosto – Carolina: Média Máxima 35°C / mínima: 22°C

Precipitação: 8 mm

A Chapada das Mesas está localizada no Sul do Maranhão, próximo de Carolina, que é a cidade utilizada como base para explorar o Parque Nacional da Chapada das Mesas. A região compreende cerca de 160 mil hectares, com atrações como cachoeiras, cavernas, formações rochosas diversas, cânions, trilhas, mirantes e chapadas, claro. É um destino indicado para quem procura contato com a natureza e gosta de fazer trilhas.

Foto: Otávio Nogueira

9 – Ilha Grande, Rio de Janeiro

Temperaturas em agosto: Média Máxima 33°C / mínima: 22°C

Precipitação: 3 mm

O intenso verde do mar se mistura à Mata Atlântica e os olhos não são capazes de definir qual o mais belo cenário para mirar. Perder-se entre praias paradisíacas e o transparente das águas que circulam a Ilha é fácil. Não é exagero. São 193 km² de pura beleza preservada. É lugar para quem gosta de contato direto com a natureza, muito verde e um pouco de vento no rosto, afinal, é quase impossível resistir a um passeio de lancha pela Ilha Grande.

Entre os destaques das hospedagens em Ilha Grande estão a Pousada Casablanca e Pousada Tagomago.

10 – Jalapão, Tocantins

Temperaturas em agosto – Palmas: Média Máxima 35°C / mínima: 19°C

Precipitação: 7 mm

O Jalapão reserva aos visitantes paisagens arrebatadoras em meio à imensidão de 34 mil quilômetros quadrados de área preservada, tudo permeado por veredas, chapadões e, diferente do que parece à primeira vista, muita água. Sendo assim, prepare-se para o intenso sol, mas tenha certeza de que sempre haverá um fervedouro ou um rio para aplacar o calor no meio do caminho.

Embora seja bem quente, é um bom lugar para viajar em agosto, já que não há chuvas na região nessa época, tornando os mergulhos em suas águas cristalinas ainda mais gostosos.

Foto: Monique Renne/Melhores Destinos

11- Ouro Preto, Minas Gerais

Temperaturas em agosto: Média Máxima 23°C / mínima: 10°C

Precipitação: 22 mm

Ouro Preto, um dos melhores destinos do Brasil, consegue manter os viajantes que chegam à cidade entretidos por muitos dias. São dezenas de pontos turísticos a serem visitados, belas cidades nas redondezas para passeios de bate e volta, muitos mirantes que merecem paradas fotográficas e, claro, incontáveis comidinhas mineiras a serem experimentadas. Portanto, faltará tempo para tantas atrações.

12 – Lençóis Maranhenses, Maranhão

Temperaturas em agosto – Barreirinhas: Média Máxima 33°C / mínima: 22°C

Precipitação: 7 mm

A areia branca e fina marca o paradisíaco caminho percorrido pelos viajantes em meio ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. As lagoas de água doce entre as dunas formam um cenário único em todo o mundo e é impossível não se emocionar ao chegar no topo da paisagem e ver a imensidão dos Lençóis Maranhenses. O bom é que, a cada nova porção de água entre as dunas, a sensação de estar no paraíso se repete. E melhor ainda é saber que são centenas de lagoas, em tons de azul e verde, capazes de fazer todo viajante feliz!

13 – Paraty, Rio de Janeiro

Temperaturas em agosto: Média Máxima 26°C / mínima: 16°C

Precipitação: 93 mm

Fundada em 1667, Paraty era apenas um pequeno povoado aos pés do Morro do Forte. A cidade cresceu e se tornou, entre os séculos XVIII e XIX, um dos maiores entrepostos comerciais do país. Rota do Caminho do Ouro, por onde escoavam as preciosidades vindas das Minas Gerais, e grande produtora de cana-de-açúcar, Paraty era ponto final da Estrada Real.

Com a construção de um novo caminho, por onde levavam ouro e pedras preciosas diretamente ao Rio de Janeiro, a cidade perdeu importância e por muitos anos ficou esquecida. Entretanto, foi redescoberta pelo turismo e se tornar um dos mais belos destinos do Rio de Janeiro e do Brasil. Os tempos agora são bem diferentes dos séculos passados, mas a circulação de estrangeiros continua intensa e a arquitetura colonial, bastante preservada, é uma bela maneira de viajar na história.

14 – Tiradentes, Minas Gerais

Temperaturas em agosto: Média Máxima 26°C / mínima: 11°C

Precipitação: 13 mm

Tiradentes convida os visitantes a belos dias de descanso. Nesse sentido, a cidade mineira é linda, tranquila, bem pequenina e sem muitas obrigações turísticas a cumprir. O conjunto de fatores perfeito para quem deseja se desconectar do corrido dia a dia para curtir momentos de puro deleite em meio a paisagens encantadoras e casarões coloniais apaixonantes. Tudo regado ao melhor da tradição mineira e um delicioso roteiro gastronômico.

Em agosto a cidade costuma sediar o Festival Cultura e Gastronomia Tiradentes, um motivo a mais para visitá-la e apreciar a saborosa gastronomia mineira.

16 – Diamantina, Minas Gerais

Temperaturas em agosto: Média Máxima 24°C / mínima: 13°C

Precipitação: 11 mm

As íngremes ladeiras repletas de casarões coloniais coloridos se destacam em meio à Serra dos Cristais e formam a impressionante paisagem de Diamantina. O anúncio de tanta beleza acontece ainda na estrada que leva à cidade histórica, quando o contorno das montanhas transforma o caminho em um cenário cinematográfico. Difícil manter os olhos na pista enquanto se está dirigindo em um dos mais lindos destinos de Minas Gerais. Sendo assim, embarcar em alguns dias de passeio para Diamantina é como fazer uma viagem por séculos de história, sempre recheado de muita beleza.

Fonte: Melhores Destinos