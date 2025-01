Veja os dez destinos mais populares para o Carnaval 2025

O Carnaval é, sem dúvidas, o feriado mais aguardado do ano para milhões de brasileiros, que aproveitam a data para viajar em busca de diversão, descanso ou uma combinação dos dois. De acordo com pesquisa* realizada com 1.200 brasileiros pela Booking.com – empresa global de reservas de hotéis, aluguel de temporada, atrações e outros serviços de turismo –, o Nordeste se destaca como a região preferida pelos viajantes do país, que elencaram nove destinos locais ao responderem onde gostariam de passar o Carnaval. Salvador, na Bahia, conhecida por seu Carnaval de rua único e vibrante, ocupa o topo da lista.

Top dez destinos mais populares entre os brasileiros para o Carnaval de 2025:

Salvador (BA) Rio de Janeiro (RJ) Recife (PE) Arraial D’Ajuda (BA) Porto Seguro (BA) Trancoso (BA) Fortaleza (CE) Maragogi (AL) Porto de Galinhas (PE) João Pessoa (PB)

Folia é prioridade, mas também há espaço para descanso e relaxamento

O estudo apontou que quatro em cada dez (41%) viajantes brasileiros escolheriam festas e shows como as principais atividades para o Carnaval, o que explica a popularidade de cidades como Salvador, Recife e Rio de Janeiro, que se destacam por suas festas grandiosas e shows icônicos. Após a folia, relaxar é a segunda atividade mais desejada pelos viajantes, com 20% das preferências. Isso justifica a presença de destinos como Arraial D’Ajuda, Trancoso e Maragogi no ranking da Booking.com, pois oferecem uma combinação de belas praias, tranquilidade e experiências únicas de bem-estar, ideais para quem busca desacelerar durante o feriado.

Preferências dos brasileiros no Carnaval

O Carnaval é uma ocasião que muitos brasileiros desejam viajar com os parceiros (28%), com amigos (27%) ou com a família (20%), mostrando que o feriadão da folia é um momento de conexão e diversão coletiva.

Quando se trata de hospedagem, hotéis lideram como a opção favorita, com o potencial de serem escolhidos por um terço (34%) dos viajantes brasileiros no Carnaval. As pousadas aparecem logo em seguida (20%), evidenciando a busca por experiências aconchegantes e personalizadas. Casas ou apartamentos de temporada também são uma escolha relevante para 16% dos viajantes, especialmente para grupos maiores ou famílias que desejam mais privacidade. Outras variedades, como resorts (11%), hostels (3%) e campings (3%), ainda aparecem entre as preferências dos viajantes, mostrando que há alternativas para diferentes estilos e orçamentos de viagem.

Falando sobre meios de transporte, o avião é o favorito de 54% dos brasileiros para viajar no Carnaval. O carro é a segunda opção mais popular para o feriado, com 33% dos viajantes podendo escolher pegar estrada. Por fim, escolheriam ônibus, 7% dos entrevistados.

Em relação ao orçamento, o estudo da Booking.com revelou que 23% dos brasileiros que planejam viajar no Carnaval pretendem gastar até R$ 2 mil. Já um percentual significativo, de 33%, planeja um orçamento entre R$ 2.001 e R$ 5 mil. Enquanto 12% estão dispostos a investir entre R$ 8.001 e R$ 11 mil na viagem.