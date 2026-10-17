Athletico-PR x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Palmeiras volta a campo neste sábado (17), às 19h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Na briga pela liderança, o time comandado por Abel Ferreira precisa superar ausências importantes para tentar conquistar mais três pontos na competição.

O Verdão ocupa a vice-liderança do Brasileirão, com 63 pontos, apenas um atrás do Flamengo. A equipe chega embalada após vencer o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã, pela semifinal da Copa Libertadores, resultado que fortaleceu a confiança do elenco para a sequência decisiva da temporada.

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Para o confronto contra o Athletico-PR, entretanto, Abel Ferreira terá de lidar com problemas na escalação. O zagueiro Gustavo Gómez e o defensor Giay cumprem suspensão e estão fora da partida. Além disso, o atacante Vitor Roque segue em tratamento no departamento médico e também desfalca a equipe.

Diante desse cenário, o Palmeiras busca manter o ritmo na reta decisiva do Campeonato Brasileiro, enquanto tenta administrar o desgaste provocado pela disputa simultânea das competições nacionais e continentais.

Onde assistir a Athletico-PR x Palmeiras ao vivo

A partida entre Athletico-PR e Palmeiras será disputada neste sábado (17), às 19h30, na Arena da Baixada, em Curitiba. A transmissão será realizada pelo Amazon Prime Video, conforme as informações divulgadas para o confronto.

O duelo é importante para as pretensões do Palmeiras na disputa pelo título brasileiro. Com a diferença de apenas um ponto para o líder Flamengo, qualquer resultado pode influenciar diretamente a briga pela primeira colocação.

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