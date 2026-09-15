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Atleta de Cachoeiro, Giovana Fernandes, é campeã brasileira de jiu-jitsu aos 14 anos

A conquista veio após uma rotina marcada por dedicação, disciplina e muitas horas de treino.

Giovana Fernandes
Foto: Divulgação

A atleta Giovana Fernandes, de Cachoeiro de Itapemirim, conquistou uma importante vitória na carreira esportiva. Aos 14 anos, ela se tornou campeã brasileira de Jiu-Jitsu sem kimono em uma competição realizada no Rio de Janeiro.

Representando a equipe MBJJ, do professor Matheus Batista, Giovana enfrentou desafios durante o campeonato e mostrou no tatame o resultado da preparação feita nos treinamentos.

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A conquista veio após uma rotina marcada por dedicação, disciplina e muitas horas de treino. Para a atleta, o título representa a realização de um sonho e o reconhecimento de todo o esforço realizado ao longo da caminhada no esporte.

“Ser campeã brasileira é a realização de um sonho. Foram muitos treinos, renúncias e momentos difíceis, mas todo esforço valeu a pena”, afirmou Giovana.

A jovem também agradeceu o apoio recebido durante a trajetória. “Quero agradecer a Deus, à minha família, aos meus professores da academia, aos meus colegas de treino, à minha personal Juliana Brasil e a todos os patrocinadores e parceiros que acreditam em mim e fazem parte dessa caminhada”, destacou.

Com o título brasileiro no currículo, Giovana segue focada nos próximos desafios. A atleta continua treinando com o objetivo de evoluir no jiu-jitsu e representar cada vez mais o Espírito Santo nas competições nacionais.

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

Assuntos:

Jiu-Jitsu

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