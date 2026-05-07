Atleta do ES conquista vice-campeonato brasileiro de boxe

A boxeadora capixaba Jéssica Carlini conquistou a medalha de prata no Campeonato Brasileiro de Boxe, realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná. A competição começou na última terça-feira (28) e terminou nesta segunda-feira (4). Com o resultado, a atleta se consolidou como a segunda melhor boxeadora do Brasil na categoria 70kg feminino elite.

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Contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), Jéssica avançou até a final após vencer três combates ao longo do torneio. Assim, a decisão, a capixaba enfrentou uma atleta da seleção brasileira em uma luta marcada pelo equilíbrio e pelo alto nível técnico apresentado pelas competidoras.

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O Campeonato Brasileiro reúne os principais nomes do boxe nacional e representa a competição mais importante da modalidade no país. Desse modo, para disputar o torneio, Jéssica realizou quatro meses de preparação intensa no Ginásio de Lutas do Centro de Treinamento da Sesport.

A boxeadora Jéssica Carlini destacou a importância da estrutura oferecida durante a preparação para o campeonato. “Fizemos vários treinos na Sesport. Sem essa estrutura e o ringue, ficaria difícil pra gente. Agora é descansar um pouco e voltar aos treinos para os próximos desafios”, afirmou.

Bolsa Atleta

O programa Bolsa Atleta atende esportistas de alto rendimento com auxílio financeiro mensal para fortalecer a continuidade da carreira esportiva. Atualmente, o edital conta com investimento de R$ 4 milhões e alcançou recorde de contemplados, com 243 atletas e paratletas selecionados.

Os beneficiários recebem 12 parcelas mensais conforme a categoria. Os valores variam entre R$ 500, na categoria estudantil, e R$ 4 mil para atletas olímpicos, paralímpicos e surdolímpicos da categoria pódio.