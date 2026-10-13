Boca Juniors x Vasco AO VIVO: onde assistir, horário e escalações

Em busca de uma vaga na final da Copa Sul-Americana, o Vasco da Gama visita o Boca Juniors na Lá Bombonera, nesta terça (13), a partir das 21h30 (horário de Brasília). Mas onde assistir Boca Juniors e Vasco ao vivo?

O jogo terá transmissão pelo SBT (tv aberta), SBT Sports (YouTube) e Paramount+.

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Como chegam as equipes

Sem perder há cinco jogos, o Vasco da Gama chega ao confronto com grandes expectativas. Apesar de ter empatado com o Remo, em casa, o Gigante da Colina derrotou o rival Botafogo, por 2 a 1 e respirou na tabela de classificação. Agora, o Vascão concentra a atenção em conseguir a primeira final da Sul-Americana de sua história.

O Boca Juniors também vive uma sequência de 17 jogos de invencibilidade, com oito vitórias e nove empates. Contudo, apesar do bom momento, o técnico Rodolfo Arruabarrena enfrenta problemas para escalar a equipe. A principal baixa é o volante Leandro Paredes, que sofreu uma lesão muscular de grau dois na região posterior da coxa direita.

Prováveis escalações

Boca Juniors : Montero; Braida, Di Lollo, Marco Pellegrino (Figal) e Lautaro Blanco; Alarcón (Battaglia), Milton Delgado e Carlos Palacios; Villa, Romero (Flores) e Enner Valencia.

: Montero; Braida, Di Lollo, Marco Pellegrino (Figal) e Lautaro Blanco; Alarcón (Battaglia), Milton Delgado e Carlos Palacios; Villa, Romero (Flores) e Enner Valencia.

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Andrés Gómez, Adson e Bruno Duarte.

Ficha técnica

Boca Juniors x Vasco da Gama – 1º da semifinal da Sul-Americana