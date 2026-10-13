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Boca Juniors x Vasco AO VIVO: onde assistir, horário e escalações

Sem perder há cinco jogos, o Vasco da Gama chega ao confronto com grandes expectativas.

Na imagem, jogadores do Vasco comemoram um gol pela equipe,
Foto: Matheus Lima/Vasco.

Em busca de uma vaga na final da Copa Sul-Americana, o Vasco da Gama visita o Boca Juniors na Lá Bombonera, nesta terça (13), a partir das 21h30 (horário de Brasília). Mas onde assistir Boca Juniors e Vasco ao vivo?

O jogo terá transmissão pelo SBT (tv aberta), SBT Sports (YouTube) e Paramount+.

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Como chegam as equipes

Sem perder há cinco jogos, o Vasco da Gama chega ao confronto com grandes expectativas. Apesar de ter empatado com o Remo, em casa, o Gigante da Colina derrotou o rival Botafogo, por 2 a 1 e respirou na tabela de classificação. Agora, o Vascão concentra a atenção em conseguir a primeira final da Sul-Americana de sua história.

O Boca Juniors também vive uma sequência de 17 jogos de invencibilidade, com oito vitórias e nove empates. Contudo, apesar do bom momento, o técnico Rodolfo Arruabarrena enfrenta problemas para escalar a equipe. A principal baixa é o volante Leandro Paredes, que sofreu uma lesão muscular de grau dois na região posterior da coxa direita.

Prováveis escalações

  • Boca Juniors: Montero; Braida, Di Lollo, Marco Pellegrino (Figal) e Lautaro Blanco; Alarcón (Battaglia), Milton Delgado e Carlos Palacios; Villa, Romero (Flores) e Enner Valencia.
  • Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Andrés Gómez, Adson e Bruno Duarte.

Ficha técnica

Boca Juniors x Vasco da Gama – 1º da semifinal da Sul-Americana

  • Data e horário: terça-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília)
  • Local: La Bombonera
  • Árbitro: Piero Maza
  • Assistentes: José Retamal e Carlos Poblete
  • VAR: José Cabero

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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