Botafogo-SP x Ponte Preta: onde assistir ao vivo a partida do Brasileiro Série B
A partida será disputada no Estádio Santa Cruz/Arena NicNet, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.
O Botafogo-SP enfrenta a Ponte Preta hoje, terça-feira (29), às 19h30 (horário de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida será disputada no Estádio Santa Cruz/Arena NicNet, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem situações distintas na competição, mas têm um objetivo em comum: somar pontos na reta final da Série B. O Botafogo-SP ocupa a 16ª colocação, com 32 pontos, e busca aumentar a distância para a zona de rebaixamento.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A Ponte Preta, por sua vez, aparece na 20ª posição, com 13 pontos. A equipe tenta conquistar a segunda vitória consecutiva para continuar na luta pela permanência na segunda divisão nacional.
Horário e onde assistir
A partida entre Botafogo-SP e Ponte Preta começa às 19h30 desta terça-feira (29). O jogo será realizado em Ribeirão Preto e terá transmissão ao vivo exclusiva pelo Disney+, no pacote Premium.
Serviço do jogo
- Jogo: Botafogo-SP x Ponte Preta
- Data: terça-feira, 29 de setembro de 2026
- Horário: 19h30
- Competição: Campeonato Brasileiro Série B
- Rodada: 30ª
- Estádio: Santa Cruz/Arena NicNet
- Cidade: Ribeirão Preto (SP)
- Transmissão: Disney+ Premium
Prováveis escalações
De acordo com as informações divulgadas pelo ge antes da partida, os dois times têm escalações encaminhadas para o confronto desta terça-feira.
Botafogo-SP
O técnico Cláudio Tencati deve escalar o Botafogo-SP com:
Victor Souza; Pedrinho (ou Gabriel Inocêncio), Vilar, Ericson, Patrick Brey; Leandro Maciel, Morelli, Rafael Gava; Wesley Santos, Arthur Caíke (ou Hygor), Kelvin.
Ponte Preta
A Ponte Preta, comandada por Gilson Kleina, deve começar o jogo com:
Vinicius; Palacios, Diego Leão, Gabriel Caran; Juan, Danilo Barcelos, Rodrigo Souza (ou André Lima), Dênis Borges, Jota; Manu, Brandão.
O que está em jogo na 30ª rodada da Série B
Com a competição entrando em sua fase decisiva, cada ponto conquistado passa a ter peso ainda maior na disputa contra o rebaixamento.
O Botafogo-SP tem como principal objetivo evitar que a equipe termine a rodada ainda mais próxima das últimas posições. Já a Ponte Preta precisa de uma sequência de resultados para tentar diminuir a distância em relação aos clubes que estão fora da zona de queda.
Situação das equipes
- Botafogo-SP: 16º colocado, com 32 pontos;
- Ponte Preta: 20ª colocada, com 13 pontos;
- Rodada: 30ª da Série B;
- Objetivo do Botafogo-SP: aumentar a distância para a zona de rebaixamento;
- Objetivo da Ponte Preta: buscar uma reação na reta final da competição.
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