Botafogo x Bahia: onde assistir, horário e escalações
O Botafogo chega ao confronto pressionado pela proximidade da zona de rebaixamento.
Botafogo e Bahia entram em campo neste sábado (28), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida começa às 21h, pelo horário de Brasília, no Estádio Nilton Santos.
O Botafogo chega ao confronto pressionado pela proximidade da zona de rebaixamento. Com 43 pontos, o clube carioca ocupa a 14ª posição na tabela, apenas dois pontos acima do Z-4.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Sem conseguir uma sequência positiva sob o comando de Tite, o Alvinegro precisa de uma vitória para garantir a permanência na elite do futebol brasileiro em 2027.
Do outro lado, o Bahia busca a recuperação após perder em casa para o Coritiba. A equipe acumula três rodadas sem vencer, mas permanece no G-6 do Brasileirão.
Uma vitória sobre o Botafogo, combinada com outros resultados do fim de semana, pode garantir ao clube baiano uma vaga na próxima edição da Libertadores.
Onde assistir a Botafogo x Bahia ao vivo?
O sportv e o Premiere transmitem ao vivo o confronto entre Botafogo e Bahia neste sábado (28).
Prováveis escalações
Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Kaio Pantaleão, Arthur Chaves e Alex Telles; Huguinho, Danilo e Medina; Montoro, Matheus Martins e Tiquinho Soares.
Bahia: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Erick (Jean Lucas) e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Veliz.
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