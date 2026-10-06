Brasileiro Série B tem confronto Ponte Preta x Juventude; veja onde assistir AO VIVO

A Série B do Campeonato Brasileiro entra em uma rodada decisiva nesta terça-feira (6). O confronto entre Ponte Preta e Juventude é um dos principais jogos da programação. A partida será disputada às 21h35 e pode provocar uma mudança importante na parte de cima da tabela.

Vice-líder, o Juventude chega ao confronto com 56 pontos em 31 partidas, apenas um ponto atrás do Vila Nova, que ocupa a primeira colocação, com 57 pontos. Por isso, uma vitória fora de casa coloca a equipe gaúcha na liderança provisória da competição.

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Além da disputa pelo primeiro lugar, o resultado também pode aumentar a pressão sobre os concorrentes que brigam pelo acesso direto à Série A de 2027. Nesta temporada, portanto, os dois primeiros colocados garantem a promoção sem precisar disputar os playoffs.

Juventude busca a liderança

Assim, o Juventude soma 16 vitórias na competição e possui saldo de 16 gols, números que ajudam a explicar a campanha da equipe na parte de cima da tabela.

Caso consiga vencer a Ponte Preta, o time chegará aos 59 pontos e ultrapassará o Vila Nova, pelo menos até a partida do líder na rodada. O Vila Nova entra em campo na quarta-feira (7), contra o Cuiabá, às 20h30.

O cenário aumenta a importância do confronto desta terça. O Juventude não depende apenas de uma combinação de resultados para assumir a ponta: uma vitória já será suficiente para colocar a equipe na liderança provisória.

Ponte Preta tenta reagir na reta final

Do outro lado, a Ponte Preta vive uma situação completamente diferente na tabela. Com 13 pontos em 31 jogos, a equipe ocupa a última colocação e já está matematicamente rebaixada para a Série C.

Mesmo sem possibilidade de escapar do rebaixamento, a Ponte Preta pode influenciar diretamente a disputa pelo acesso. Um resultado positivo diante do Juventude impediria o adversário de assumir a liderança e poderia favorecer o Vila Nova na corrida pelo primeiro lugar.

Briga pelo acesso está equilibrada

O Juventude inicia a 32ª rodada dentro da zona de acesso direto, mas a disputa pelas primeiras posições está apertada.

O Vila Nova lidera com 57 pontos, seguido pelo Juventude, com 56. Na sequência aparecem Novorizontino, com 54, Criciúma e Fortaleza, ambos com 53, e Atlético-GO, com 52.

Enquanto os dois primeiros colocados garantem acesso direto à Série A, as equipes que terminarem entre a terceira e a sexta posição terão de disputar os playoffs pelas duas vagas restantes.

Por isso, cada ponto conquistado nesta reta final pode fazer diferença não apenas na liderança, mas também na definição de quem terá o caminho mais curto para chegar à elite do futebol brasileiro.

Onde assistir Ponte Preta x Juventude ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN, pelo Disney+ e pela RedeTV.