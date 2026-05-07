Capixaba domina finais e sobe ao pódio nacional da Ginástica Rítmica

A ginasta capixaba Geovanna Santos voltou a se destacar no cenário nacional da ginástica rítmica. Conhecida como o “Furacão” da modalidade no Espírito Santo, a atleta conquistou o vice-campeonato no individual geral do Campeonato Brasileiro Adulto, disputado no Ginásio Nélio Dias, em Natal, no Rio Grande do Norte.

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No sábado (2), Geovanna somou 108.200 pontos e garantiu a segunda colocação no pódio nacional. A atleta Bárbara Domingos conquistou o título brasileiro com 111.400 pontos, enquanto Maria Eduarda Alexandre terminou em terceiro lugar, com 105.500 pontos.

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A capixaba manteve regularidade durante as quatro apresentações da competição. Ela registrou 27.150 pontos no arco, 25.500 na bola, 28.700 nas maças e 26.850 na fita. Aliás, na série da fita, Geovanna superou a campeã brasileira da edição.

No domingo (3), a ginasta voltou ao tapete e ampliou sua coleção de medalhas nas finais por aparelho. No arco, Geovanna alcançou 29.050 pontos e conquistou a medalha de ouro com a maior nota da decisão. Bárbara Domingos ficou em segundo lugar, com 28.000 pontos, enquanto Samara Sibin terminou em terceiro, com 26.200 pontos.

Nas maças, a atleta confirmou o bom desempenho e garantiu mais um ouro ao somar 27.250 pontos. Além disso, Geovanna encerrou a participação no campeonato com medalha de prata na bola e bronze na fita.

Outro destaque

O Espírito Santo também ganhou destaque na disputa por equipes. O Instituto Capixaba Esportivo (INCESP) conquistou o vice-campeonato brasileiro com a equipe formada por Geovanna Santos, Luiza Traspadini, Agatha Cuel, Sophia Louback e pela treinadora Gizela Batista, responsável pela coordenação técnica do grupo.

As ginastas Agatha Cuel, Geovanna Santos e Luiza Traspadini recebem apoio do programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). O benefício auxilia na manutenção da rotina de treinos e na participação em competições nacionais.

Bolsa Atleta

O programa Bolsa Atleta atende esportistas de alto rendimento com auxílio financeiro mensal. Atualmente, o edital conta com investimento de R$ 4 milhões e soma 243 atletas e paratletas contemplados, número recorde da iniciativa.

Os valores pagos variam conforme a categoria. Atletas olímpicos, paralímpicos e surdolímpicos da categoria pódio recebem R$ 4 mil mensais. Já a categoria estudantil conta com auxílio de R$ 500 por mês.