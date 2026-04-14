Capixabas brilham no RJ e Elite Thai conquista ouros

A equipe capixaba Elite Thai liderou o desempenho do Espírito Santo em um grande evento de Muay Thai realizado no último domingo, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Ao todo, atletas do estado conquistaram oito medalhas, sendo duas de ouro e seis de prata. Assim, o resultado reforça o avanço da modalidade no cenário estadual.

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Com oito representantes distribuídos entre quatro equipes, os capixabas mostraram competitividade desde o início. Além disso, enfrentaram adversários locais e lutadores de outros estados, o que elevou o nível das disputas. Ainda assim, os atletas mantiveram regularidade e garantiram presença constante no pódio.

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As conquistas

A Elite Thai, por sua vez, se destacou como principal força da delegação. A equipe conquistou as duas medalhas de ouro do estado e ainda somou uma prata. Além disso, venceu atletas da casa, mesmo sob pressão da torcida adversária, e também superou competidores de Minas Gerais. Dessa forma, consolidou uma campanha dominante, com apenas uma derrota em toda a participação.

Enquanto isso, a equipe Kai Muay também contribuiu para o resultado geral. O grupo garantiu duas medalhas de prata e, portanto, ajudou a ampliar o desempenho coletivo do Espírito Santo. Assim, o estado encerrou a competição com um saldo expressivo.

O professor de Muay Thai, Uanderley Moreira, destacou a evolução do grupo e projetou novos desafios. Segundo ele, a equipe já tem compromissos marcados nos próximos meses. “Isso é só o começo. Já temos luta marcada na Serra em maio e em Itaperuna em junho. Esse ano é para colocar o nome da nossa cidade no mapa do Muay Thai nacional”, afirmou.

Por fim, além das medalhas, os resultados evidenciam disciplina, preparo técnico e crescimento contínuo. Portanto, o Espírito Santo ganha cada vez mais espaço na modalidade. Ao mesmo tempo, equipes como a Elite Thai seguem fortalecendo a presença capixaba no cenário nacional.