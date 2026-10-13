Champions League: onde assistir Atlético de Madrid x Manchester United AO VIVO
O time comandado por Diego Simeone chega embalado por quatro vitórias consecutivas no Campeonato Espanhol.
O Atlético de Madrid recebe o Manchester United nesta terça-feira (13), às 16h, pelo horário de Brasília, no Estádio Metropolitano, na Espanha. O confronto vale pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2026/27 e coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos diferentes na temporada.
O time comandado por Diego Simeone chega embalado por quatro vitórias consecutivas no Campeonato Espanhol. No sábado (10), o Atlético venceu o Alavés por 2 a 1, fora de casa, com gol decisivo de Cristian Romero nos minutos finais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A sequência positiva também inclui uma vitória por 2 a 1 sobre o Real Madrid, no clássico da capital espanhola. Agora, os colchoneros tentam levar o bom desempenho nacional para a competição europeia.
Na estreia da Champions League, o Atlético perdeu por 2 a 1 para o Liverpool, em Anfield. Apesar do resultado, a equipe aposta na força como mandante, já que venceu nove dos últimos 11 jogos em casa pela fase de grupos ou fase de liga do torneio.
Do outro lado, o Manchester United tenta superar a irregularidade na Inglaterra. A equipe de Michael Carrick venceu apenas uma das seis primeiras partidas da Premier League e empatou por 1 a 1 com o Tottenham no sábado (10).
Mesmo com as dificuldades no campeonato nacional, o United começou bem sua campanha europeia. Os ingleses golearam o Sabah por 4 a 0 na primeira rodada e buscam a segunda vitória consecutiva na Champions.
O confronto também marca o reencontro de Matheus Cunha com o Atlético de Madrid. O jogador brasileiro defendeu o clube espanhol entre 2021 e 2023.
Onde assistir a Atlético de Madrid x Manchester United ao vivo?
O duelo entre Atlético de Madrid e Manchester United terá transmissão ao vivo nesta terça-feira (13), a partir das 16h, pelo canal Space, na TV por assinatura, e pela plataforma de streaming HBO Max.
A partida acontece no Estádio Metropolitano, em Madri, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.
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