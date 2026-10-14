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Champions League: onde assistir City x PSG AO VIVO

A partida acontece no Etihad Stadium, na Inglaterra, com transmissão ao vivo pela HBO Max.

Manchester City x Arsenal
Foto: Reprodução/X/@ManCityPT

Manchester City e Paris Saint-Germain (PSG) se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 16h (horário de Brasília), pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. A partida acontece no Etihad Stadium, na Inglaterra, com transmissão ao vivo pela HBO Max.

O confronto reúne duas equipes que estrearam com vitória na competição europeia. O Manchester City, campeão em 2023, recebe o PSG, apresentado como atual bicampeão do torneio, em um duelo que coloca frente a frente dois dos principais clubes do futebol europeu.

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O City chega à partida com oito vitórias em oito jogos na temporada, conforme os dados divulgados. Na estreia da Champions League, a equipe comandada por Enzo Maresca venceu o Porto por 2 a 0, fora de casa. Erling Haaland marcou os dois gols da vitória inglesa.

Além do resultado positivo na competição continental, os Citizens vêm de triunfo sobre o Liverpool pela Premier League. Para enfrentar o PSG, o técnico poderá contar novamente com Phil Foden, que cumpriu suspensão no Campeonato Inglês. Jérémy Doku também disputa uma vaga entre os titulares.

Do outro lado, o Paris Saint-Germain iniciou sua campanha europeia com uma goleada por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava. O resultado colocou a equipe francesa na liderança da classificação pelo saldo de gols após a primeira rodada.

O técnico Luis Enrique deve contar com os retornos de Ousmane Dembélé e Nuno Mendes. Ambos foram preservados no compromisso contra o Le Mans, pelo Campeonato Francês. Já o jovem Senny Mayulu é apontado como desfalque devido a um problema muscular.

Com campanhas positivas neste início de temporada, Manchester City e PSG entram em campo em busca da segunda vitória consecutiva na Champions League.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MANCHESTER CITY (Técnico: Enzo Maresca)

  • Donnarumma; Matheus Nunes, Marc Guéhi, Rúben Dias e Nico O’Reilly; Enzo Fernández e Elliot Anderson; Semenyo, Phil Foden e Cherki; Erling Haaland.

PSG (Técnico: Luis Enrique)

  • Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia.

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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