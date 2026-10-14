Champions League: onde assistir City x PSG AO VIVO
A partida acontece no Etihad Stadium, na Inglaterra, com transmissão ao vivo pela HBO Max.
Manchester City e Paris Saint-Germain (PSG) se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 16h (horário de Brasília), pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. A partida acontece no Etihad Stadium, na Inglaterra, com transmissão ao vivo pela HBO Max.
O confronto reúne duas equipes que estrearam com vitória na competição europeia. O Manchester City, campeão em 2023, recebe o PSG, apresentado como atual bicampeão do torneio, em um duelo que coloca frente a frente dois dos principais clubes do futebol europeu.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O City chega à partida com oito vitórias em oito jogos na temporada, conforme os dados divulgados. Na estreia da Champions League, a equipe comandada por Enzo Maresca venceu o Porto por 2 a 0, fora de casa. Erling Haaland marcou os dois gols da vitória inglesa.
Além do resultado positivo na competição continental, os Citizens vêm de triunfo sobre o Liverpool pela Premier League. Para enfrentar o PSG, o técnico poderá contar novamente com Phil Foden, que cumpriu suspensão no Campeonato Inglês. Jérémy Doku também disputa uma vaga entre os titulares.
Do outro lado, o Paris Saint-Germain iniciou sua campanha europeia com uma goleada por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava. O resultado colocou a equipe francesa na liderança da classificação pelo saldo de gols após a primeira rodada.
O técnico Luis Enrique deve contar com os retornos de Ousmane Dembélé e Nuno Mendes. Ambos foram preservados no compromisso contra o Le Mans, pelo Campeonato Francês. Já o jovem Senny Mayulu é apontado como desfalque devido a um problema muscular.
Com campanhas positivas neste início de temporada, Manchester City e PSG entram em campo em busca da segunda vitória consecutiva na Champions League.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
MANCHESTER CITY (Técnico: Enzo Maresca)
- Donnarumma; Matheus Nunes, Marc Guéhi, Rúben Dias e Nico O’Reilly; Enzo Fernández e Elliot Anderson; Semenyo, Phil Foden e Cherki; Erling Haaland.
PSG (Técnico: Luis Enrique)
- Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726