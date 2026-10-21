Champions League: veja onde assistir AO VIVO Como x Manchester United

O Como enfrenta o Manchester United nesta quarta-feira (21), às 13h45 (horário de Brasília), em partida válida pela terceira rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2026/27. O confronto será disputado no Estádio Giuseppe Sinigaglia, na Itália, com transmissão ao vivo para o Brasil pela TNT Sports e pela plataforma de streaming Max.

As duas equipes entram em campo em busca de recuperação após resultados negativos na rodada anterior da competição. A partida coloca frente a frente o time italiano, comandado por Cesc Fàbregas, e o clube inglês, dirigido por Michael Carrick.

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Onde assistir a Como x Manchester United ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar o duelo entre Como e Manchester United pelos seguintes canais e plataformas:

TV fechada: TNT Sports;

TNT Sports; Streaming: Max;

Max; Horário: 13h45, pelo horário de Brasília;

13h45, pelo horário de Brasília; Data: quarta-feira, 21 de outubro de 2026;

quarta-feira, 21 de outubro de 2026; Local: Estádio Giuseppe Sinigaglia, na Itália;

Estádio Giuseppe Sinigaglia, na Itália; Competição: UEFA Champions League 2026/27.

A bola está prevista para rolar às 13h45. Portanto, os torcedores devem se programar para acompanhar o confronto desde os primeiros minutos.

Escalações de Como e Manchester United

As equipes estão escaladas para o confronto desta quarta-feira. Os treinadores Cesc Fàbregas e Michael Carrick apostam em formações com quatro defensores, dois meio-campistas de contenção e três jogadores na criação, além de um atacante central.

Provável escalação do Como

O time italiano vai a campo no esquema 4-2-3-1, com Jean Butez no gol e Anastasios Douvikas como referência ofensiva.

Como: Jean Butez; Yan Couto, Kempf, Jacobo Ramón e Álex Valle; Máximo Perrone e Luis Milla; Lucas da Cunha, Nico Paz e Martin Baturina; Anastasios Douvikas.

Técnico: Cesc Fàbregas.

Provável escalação do Manchester United

O Manchester United também utiliza o esquema 4-2-3-1. A equipe inglesa conta com Bruno Fernandes na criação das jogadas e Bryan Mbeumo no comando do ataque.

Manchester United: Senne Lammens; Noussair Mazraoui, Harry Maguire, Matthijs de Ligt e Diogo Dalot; Youri Tielemans e Andrey Santos; Mason Mount, Matheus Cunha e Bruno Fernandes; Bryan Mbeumo.

Técnico: Michael Carrick.

Como e Manchester United buscam recuperação na Champions League

O duelo desta quarta-feira representa uma oportunidade para os dois clubes reagirem na fase de liga da Champions League. Com a competição em andamento, cada ponto pode fazer diferença na busca por uma posição favorável na classificação.

De um lado, o Como tenta aproveitar o fator casa para conquistar um resultado positivo diante de um adversário tradicional do futebol europeu. Do outro, o Manchester United busca impor seu ritmo e utilizar a experiência de seus jogadores para superar a equipe italiana.

A expectativa é de uma partida disputada, com atenção especial à movimentação dos jogadores de criação e à eficiência das equipes nas oportunidades de gol.

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