A disputa contra o rebaixamento no Brasileirão 2026 promete movimentar as últimas rodadas da competição. Com Remo e Chapecoense já rebaixados, outros clubes ainda lutam para escapar das duas vagas restantes na Série B. Grêmio e Internacional enfrentam os cenários mais preocupantes.

Segundo levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), divulgado nesta segunda-feira (23), o Grêmio apresenta 66,5% de probabilidade de rebaixamento. O Internacional aparece logo atrás, com 58,5%.

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Os dois rivais gaúchos somam 38 pontos. O Internacional ocupa a 17ª posição, enquanto o Grêmio aparece em 18º lugar. Ambos precisam reagir nas partidas restantes para tentar deixar a zona de rebaixamento.

Veja as chances de rebaixamento no Brasileirão 2026

Além dos clubes gaúchos, Mirassol, Corinthians e Vitória também enfrentam riscos de queda. Confira as probabilidades calculadas pela UFMG, considerando os resultados disputados até domingo (22):

Grêmio: 66,5%

66,5% Internacional: 58,5%

58,5% Mirassol: 34,2%

34,2% Corinthians: 25,6%

25,6% Vitória: 13,5%

13,5% Botafogo: 1,7%

1,7% São Paulo: 0,013%

0,013% Coritiba: 0,001%

Remo e Chapecoense já estão matematicamente rebaixados e, portanto, não dependem dos resultados das próximas rodadas.

Grêmio e Internacional enfrentam situação delicada

O Grêmio ainda terá pela frente Santos, Corinthians e Mirassol. Os confrontos contra Corinthians e Mirassol ganham importância porque envolvem equipes que também tentam garantir a permanência na elite.

Já o Internacional enfrenta Vitória, Bragantino e Cruzeiro. O primeiro compromisso acontece nesta segunda-feira (23), contra o time baiano, outro concorrente na luta contra o rebaixamento.

Com 38 pontos cada, os rivais precisam somar resultados positivos para melhorar suas posições na tabela.

Corinthians, Mirassol e Vitória também correm riscos

O Mirassol ocupa a 15ª colocação, com 41 pontos, e registra 34,2% de probabilidade de queda. A derrota para o Fluminense, no domingo (22), elevou o risco da equipe, que ainda enfrentará Athletico-PR e Grêmio.

O Corinthians aparece em 16º lugar, com 40 pontos e 25,6% de chances de rebaixamento. O clube terá compromissos contra Atlético-MG, Grêmio e Remo.

Já o Vitória soma 41 pontos e ocupa a 14ª posição. Com risco de 13,5%, a equipe enfrenta Internacional, Santos e Vasco nas últimas partidas.

Quantos pontos são necessários para escapar do rebaixamento?

O levantamento da UFMG aponta que uma equipe que terminar o campeonato com 45 pontos terá aproximadamente 0,141% de probabilidade de rebaixamento, conforme as simulações atuais.

A projeção também indica que 47 pontos são suficientes para garantir matematicamente a permanência na Série A, considerando o cenário analisado.

Apesar das estimativas, os percentuais podem mudar a cada rodada. Os resultados dos confrontos diretos terão influência importante na definição dos clubes que disputarão a Série B em 2027.