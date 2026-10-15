Com quatro títulos estaduais, time de vôlei de Cachoeiro busca patrocinadores

O SELCA Vôlei, projeto esportivo de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está em busca de patrocinadores e apoiadores para participar da Taça Paraná 2026. A equipe lançou uma campanha de arrecadação para custear a viagem e garantir a participação dos atletas na competição nacional. Além das cotas de patrocínio, pessoas físicas e empresas podem contribuir com qualquer valor.

Com quatro anos de atuação, o projeto reúne jovens atletas e utiliza o esporte como ferramenta de formação, disciplina e desenvolvimento. Nesse período, a equipe conquistou quatro títulos estaduais, tornou-se campeã nacional infantil de vôlei de praia e alcançou a posição de sétima melhor equipe do Brasil na categoria sub-18.

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Agora, o grupo pretende representar Cachoeiro de Itapemirim e o Espírito Santo na Taça Paraná. A competição reúne equipes de alto nível e oferece aos atletas a oportunidade de enfrentar adversários de diferentes projetos esportivos.

Projeto precisa de recursos para custear viagem

Para participar do torneio, o SELCA Vôlei precisa arrecadar recursos destinados ao transporte, à hospedagem, à alimentação, às inscrições e aos uniformes. O orçamento apresentado pela equipe prevê R$ 13.034 em despesas já estimadas, sem incluir os custos de logística durante a competição e os uniformes, que ainda dependem de definição.

Entre as despesas previstas estão R$ 9 mil para inscrições em duas categorias, R$ 1.734 para hospedagem em Curitiba, R$ 1.200 para alimentação e R$ 1.100 para transporte aéreo. O projeto também prevê gastos de R$ 170 por atleta com uniformes. Os materiais esportivos necessários já pertencem à equipe.

Empresas podem patrocinar o SELCA Vôlei

Para viabilizar a participação, a associação disponibilizou três modalidades de patrocínio, voltadas a empresas e apoiadores interessados em contribuir com o projeto.

Cota de patrocínio

Platinum – R$ 5.000,00

Gold – R$ 3.500,00

Silver – R$ 1.200,00

No entanto, não é necessário adquirir uma cota para ajudar. A campanha também recebe doações de qualquer valor. Dessa forma, moradores, comerciantes e empresas podem colaborar de acordo com suas possibilidades.

O apoio financeiro busca garantir que os atletas tenham condições de representar o município e o estado na competição. Para o SELCA, a participação também representa uma oportunidade de desenvolvimento esportivo e de continuidade de um trabalho construído com atletas, comissão técnica e famílias.

Como ajudar os atletas de Cachoeiro?

Os interessados podem contribuir diretamente por Pix. A chave disponibilizada pertence à Associação Seleção Cachoeirense de Voleibol.

CHAVE PIX PARA CONTRIBUIÇÕES

67.542.260/0001-60

Associação Seleção Cachoeirense de Voleibol

Copiar chave PixAntes de confirmar a transferência, confira os dados do destinatário no aplicativo bancário.

A campanha segue aberta à participação de patrocinadores e da comunidade. O objetivo é reunir os recursos necessários para que os jovens atletas do SELCA Vôlei possam disputar a Taça Paraná 2026.