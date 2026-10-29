Convocação da Seleção Brasileira: veja horário e onde assistir à lista de Ancelotti
A convocação faz parte da preparação da equipe para a Data Fifa de novembro.
O técnico Carlo Ancelotti anuncia nesta quinta-feira (29) os jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira nos últimos amistosos de 2026. A divulgação da lista está marcada para as 15h (horário de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.
A convocação faz parte da preparação da equipe para a Data Fifa de novembro. O Brasil enfrentará o Japão e Singapura em dois jogos disputados no Estádio Nacional de Singapura, ambos pela manhã no horário de Brasília.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Os torcedores poderão acompanhar o anúncio ao vivo pelo sportv e pela getv. O portal ge.globo também fará a cobertura em tempo real, com informações sobre os nomes escolhidos pelo treinador italiano.
Quando será a convocação da Seleção Brasileira?
A divulgação dos convocados está prevista para as 15h desta quinta-feira (29). A expectativa é conhecer os jogadores escolhidos por Ancelotti para os compromissos internacionais de novembro.
- Data: quinta-feira, 29 de outubro de 2026;
- Horário: 15h, no horário de Brasília;
- Local: sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro;
- Onde assistir: sportv e getv;
- Acompanhamento on-line: ge.globo.
Quando serão os próximos jogos do Brasil?
A Seleção Brasileira terá dois compromissos na Data Fifa de novembro, ambos em Singapura. O primeiro adversário será o Japão, no dia 14. Três dias depois, a equipe brasileira enfrentará a seleção anfitriã.
Confira as datas e os horários dos amistosos:
- Brasil x Japão: 14 de novembro, às 7h15 (de Brasília);
- Brasil x Singapura: 17 de novembro, às 7h (de Brasília).
As duas partidas serão realizadas no Estádio Nacional de Singapura. Os confrontos encerram o calendário de jogos da Seleção Brasileira em 2026.
Como foi a última Data Fifa da Seleção?
Na última janela internacional, entre o fim de setembro e o início de outubro, o Brasil disputou três partidas. A equipe empatou por 1 a 1 com a Austrália, venceu o mesmo adversário por 4 a 2 e superou a Índia por 4 a 0.
Agora, Ancelotti terá mais uma oportunidade para avaliar jogadores e ajustar a equipe antes do encerramento da temporada. A lista desta quinta-feira também permitirá observar quais atletas permanecem nos planos do treinador para os próximos compromissos da Seleção.
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