Corinthians anuncia Seedorf como novo técnico; veja detalhes

O Corinthians anunciou a contratação do holandês Clarence Seedorf como novo treinador da equipe masculina. Aos 50 anos, o ex-meio-campista chega para substituir Fernando Diniz e assinou contrato até o fim de 2027.

“Assumir esse desafio é uma honra, mas também uma enorme responsabilidade. Estou aqui para dar tudo de mim e construir um time que lute por cada bola, cada minuto, cada vitória”, afirmou Seedorf, em declaração divulgada pelo clube.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

O presidente Osmar Stabile destacou a escolha do treinador pelo perfil de trabalho e demonstrou confiança na capacidade do neerlandês de ajudar o Corinthians a superar a fase atual e sair do momento delicado no Campeonato Brasileiro. O executivo de futebol Marcelo Paz também ressaltou a experiência do novo comandante, tanto como jogador quanto na função de técnico.

“Foi um grande trabalho em conjunto para concluir esta negociação. Seedorf é um profissional gabaritado, multicampeão como atleta e que tem uma grande formação acadêmica. Já esteve no futebol brasileiro, algo muito importante para a nossa escolha por ele. Tivemos ótimas conversas e vamos iniciar esta parceria da melhor forma possível”, disse Marcelo Paz.

Seedorf construiu uma carreira de destaque no futebol europeu. Como jogador, conquistou quatro títulos da Liga dos Campeões por três clubes diferentes: Ajax, Real Madrid e Milan, onde foi campeão duas vezes. Também disputou a Copa do Mundo de 1998 pela seleção dos Países Baixos, que terminou a competição na quarta colocação.

A última equipe de Seedorf como jogador foi o Botafogo, onde atuou entre 2012 e 2013. No ano seguinte, iniciou a carreira de treinador no Milan. Depois, comandou Shenzhen FC, da China, Deportivo La Coruña, da Espanha, e a seleção de Camarões. Antes de acertar com o Corinthians, integrava o conselho de supervisão da Federação Neerlandesa de Futebol.

A chegada do treinador e de sua comissão técnica ao Brasil está prevista para os próximos dias. O Corinthians ainda não divulgou a data de apresentação do novo treinador.