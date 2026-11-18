O Corinthians recebe o Botafogo nesta quarta-feira (18), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente duas equipes que ainda lutam pela permanência na Série A. O Premiere transmite a partida ao vivo.

O Timão entra em campo pressionado pela classificação. Sob o comando de Clarence Seedorf, a equipe ocupa a 17ª posição, com 37 pontos, dentro da zona de rebaixamento. Em 34 partidas, o clube paulista conquistou nove vitórias, dez empates e sofreu 15 derrotas.

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Além da campanha irregular, o Corinthians apresenta saldo negativo de seis gols. O time marcou 36 vezes e sofreu 42 gols ao longo da competição. Agora, precisa somar pontos para tentar deixar as últimas posições.

O Botafogo também busca tranquilidade na reta final. A equipe comandada por Tite aparece em 12º lugar, com 42 pontos. Em 34 jogos, o clube carioca acumula 11 vitórias, nove empates e 14 derrotas, com 46 gols marcados e 53 sofridos.

Corinthians e Botafogo lutam contra o rebaixamento

Uma vitória sobre o Corinthians levará o Botafogo aos 45 pontos, marca considerada uma referência importante na luta pela permanência na Série A. Entretanto, essa pontuação não garante matematicamente que o clube ficará livre do rebaixamento.

A disputa na parte inferior da tabela também envolve Internacional e Vitória, ambos com 38 pontos. O Grêmio soma 37, assim como o Corinthians, mas aparece em 18º lugar pelos critérios de desempate. Mirassol e Coritiba também buscam pontos para afastar os riscos.

Próximos jogos de Corinthians e Botafogo

Depois do confronto desta quarta-feira, o Corinthians enfrentará o Atlético-MG, fora de casa, em 25 de novembro. Na sequência, receberá o Grêmio, no dia 29, às 18h30, antes de encerrar sua participação contra o Remo, em 2 de dezembro, como visitante.

O Botafogo terá pela frente o São Paulo, em 23 de novembro, às 20h, e o Bahia, no dia 28, às 21h, ambos no Estádio Nilton Santos. Na última rodada, a equipe carioca visitará o Santos, em 2 de dezembro, às 21h30.