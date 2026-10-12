Coritiba x Botafogo: confira detalhes do confronto

Coritiba e Botafogo se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 16h, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será disputado no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), com transmissão ao vivo pelo Prime Video.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que buscam a recuperação na competição. O Coritiba ocupa a nona posição, com 38 pontos, enquanto o Botafogo aparece em 13º lugar, com 35 pontos. Apenas três pontos separam os times na tabela.

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Coritiba tenta encerrar sequência negativa

O Coritiba chega para a partida pressionado pelos resultados recentes. A equipe paranaense perdeu por 4 a 0 para o Fluminense na rodada anterior e acumula quatro jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro.

Com 38 pontos, o time busca aproveitar o fator casa para voltar a somar três pontos e melhorar sua posição na classificação. Uma vitória também pode ajudar a recuperar a confiança do elenco nesta reta da competição.

Botafogo busca primeira vitória com Tite

Do outro lado, o Botafogo tenta reagir após a derrota por 2 a 1 para o Vasco. Com 35 pontos, o clube ocupa a 13ª colocação e precisa pontuar para se afastar da sequência de resultados negativos.

O técnico Tite busca sua primeira vitória desde que assumiu o comando da equipe. O confronto fora de casa representa uma oportunidade para o treinador iniciar uma reação no campeonato.

Onde assistir Coritiba x Botafogo ao vivo?

A partida entre Coritiba e Botafogo terá transmissão ao vivo pelo Prime Video, serviço de streaming por assinatura.

Jogo: Coritiba x Botafogo

Coritiba x Botafogo Data: segunda-feira, 12 de outubro de 2026

segunda-feira, 12 de outubro de 2026 Horário: 16h, de Brasília

16h, de Brasília Competição: Campeonato Brasileiro

Campeonato Brasileiro Rodada: 30ª

30ª Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)

Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR) Transmissão: Prime Video

O jogo poderá ser acompanhado pela internet por meio da plataforma de streaming. Não há informação de transmissão gratuita da partida.

Escalação do Coritiba

A escalação informada do Coritiba tem Pedro Morisco; Fabricio Bustos, Rodrigo Moledo, Maicon e Felipe Jonatan; Thiago Santos, Sebastián Gómez, Nicolás Fonseca e Josué; Breno Lopes e Pedro Rocha.

Escalação do Botafogo

O Botafogo tem a seguinte escalação informada: Gabriel Batista; Mateo Ponte, Nahuel Ferraresi, Lucas Monzón e Alex Telles; Huguinho, Danilo, Álvaro Montoro e Hakim Ziyech; Matheus Martins e Tiquinho Soares.

Com objetivos semelhantes nesta fase do Brasileirão, Coritiba e Botafogo entram em campo em busca de uma vitória para melhorar a situação na tabela e ganhar fôlego na sequência do campeonato.