Corrida de São Pedro reabre inscrições com 500 vagas

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim reabre, nesta terça-feira (12), as inscrições para a tradicional Corrida de São Pedro. A nova etapa começa ao meio-dia e oferece uma última chance para atletas que não conseguiram confirmar participação anteriormente.

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Ao todo, a Secretaria Municipal de Esportes disponibilizará 500 vagas remanescentes. As inscrições retornam após parte dos inscritos não concluir a etapa obrigatória de doação de fraldas, exigida no regulamento oficial da competição.

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Por isso, a expectativa é de grande procura logo nos primeiros minutos de liberação. A organização orienta os interessados a acessarem o sistema no horário de abertura, já que as vagas podem acabar rapidamente.

Além disso, a Prefeitura reforça a importância do preenchimento correto dos dados cadastrais durante a inscrição. A medida busca evitar problemas na validação dos participantes e garantir a confirmação no evento.

Contudo, atletas que efetuaram a inscrição anteriormente, mas não entregaram a doação dentro do prazo estabelecido, não poderão participar desta nova etapa de liberação.

A corrida

Tradicional no calendário esportivo do município, a Corrida de São Pedro reúne atletas de diferentes idades e promove integração, solidariedade e incentivo à prática esportiva em Cachoeiro de Itapemirim.

As inscrições estarão disponíveis a partir das 12h desta terça-feira até o preenchimento total das vagas, no portal oficial da gestão esportiva do município.

Informações e inscrições:

Gestão Esportiva Prefeitura de Cachoeiro