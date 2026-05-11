Equipes da LUSB brilham em rodada estadual em Cachoeiro

A equipe da Liga Urbana Social de Basquete (LUSB), de Cachoeiro de Itapemirim, conquistou três vitórias em quatro partidas disputadas no último sábado (9), pela Copa ES de Basquete, válida pelo Campeonato Estadual. Os confrontos aconteceram na quadra da Escola Zilma Coelho, com jogos nas categorias Sub-13, Sub-14, Sub-15 e Sub-17.

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Logo nas primeiras partidas, os times cachoeirenses mostraram força dentro de casa. A equipe Sub-13 venceu o IVV Cetaf, de Vila Velha, por 69 a 39. Em seguida, o Sub-14 dominou o Saldanha da Gama, de Vitória, e aplicou uma ampla vitória por 108 a 16.

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Além disso, o Sub-15 também garantiu resultado positivo diante do Saldanha da Gama ao fechar o placar em 57 a 38. Contudo, no último confronto do dia, a equipe Sub-17 acabou superada pelo IVV Cetaf por 67 a 47.

Com os resultados, a LUSB segue fortalecendo sua participação na competição estadual e ampliando o trabalho de formação esportiva em Cachoeiro de Itapemirim.

Atualmente, a equipe conta com patrocínio do Banestes, Centro Educacional São Camilo, Cofril e SEMESP/Prefeitura de Cachoeiro.

Além dos patrocinadores diretos, a Liga Urbana Social de Basquete também recebe recursos por meio de incentivo fiscal via FIA (Fundo da Infância e do Adolescente). O fundo é gerenciado pelo CONSEMCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cachoeiro de Itapemirim.

Resultados da rodada