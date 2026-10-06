Despedida do Messi: onde assistir Argentina x Benim AO VIVO

Lionel Messi fará nesta terça-feira (6) seu último jogo pela seleção da Argentina. O camisa 10 se despede diante de Benim, em amistoso marcado para as 20h (horário de Brasília), no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

De acordo com informações do GE, a partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e da GE TV, no YouTube. Desse modo, o confronto encerra uma trajetória de mais de duas décadas de Messi com a camisa argentina.

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Adeus de um gênio

A Argentina preparou a Data Fifa de outubro com foco na despedida. Messi não participou das vitórias por 4 a 0 sobre a Bolívia e por 7 a 0 sobre Burkina Faso. Assim, o atacante foi preservado para o compromisso no Monumental.

A expectativa é de estádio lotado. Os 85 mil ingressos para a partida foram vendidos em cerca de uma hora e meia. Jogadores que fizeram parte do elenco campeão mundial em 2022 também foram convidados para participar do momento de despedida.

Dessa maneira, Messi chega ao último compromisso pela seleção com 207 partidas e 125 gols. Ele é o maior artilheiro da história da Argentina e também detém o recorde de jogos pelo país.

A trajetória começou em 2005. Depois de anos de frustrações em decisões, o argentino conquistou a Copa América de 2021 e, no ano seguinte, levantou a Copa do Mundo do Catar. Messi voltou a conquistar a Copa América em 2024.

O amistoso contra Benim marca, assim, o encerramento de uma das trajetórias mais longas e vitoriosas da seleção argentina. Assim, a despedida acontece diante da torcida no estádio onde Messi receberá as últimas homenagens como jogador da equipe nacional.

Serviço

Argentina x Benim

Data e horário: terça-feira (6), às 20h

Local: Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina

Onde assistir: sportv e ge tv.

Prováveis escalações: