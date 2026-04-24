Castelo abre inscrições para Corrida de Corpus Christi

A Prefeitura de Castelo abriu, nesta sexta-feira (24), as inscrições para a 2ª Corrida de Corpus Christi. O evento será realizado no dia 31 de maio, um domingo, com largada às 7h em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha. A iniciativa é organizada pela Secretaria Municipal de Lazer, Esportes e Juventude (SEMLEJ).

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Além disso, a corrida contará com um percurso de 10 quilômetros. O trajeto passará pelas principais ruas da cidade. Entre os destaques, está o tradicional circuito dos tapetes de Castelo, conhecido pela relevância cultural durante o período de Corpus Christi. Dessa forma, o evento une esporte e tradição em um único momento.

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Para participar, os interessados devem se inscrever pelo site oficial da Prefeitura, em www.castelo.es.gov.br, ou por meio do QR Code disponível nas redes sociais. A taxa é de R$ 50,00. Em contrapartida, os inscritos recebem camisa exclusiva, medalha e café da manhã no dia da prova.

Por outro lado, a organização definiu um canal específico para alunos dos projetos esportivos da SEMLEJ. Nesse caso, os alunos devem realizar a inscrição diretamente pelo WhatsApp, no número (28) 99984-2722. Assim, a Prefeitura amplia o acesso e incentiva a participação da comunidade local.