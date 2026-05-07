Espírito Santo abre Jogos Escolares com modalidades coletivas

Os Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES) 2026 começam na próxima segunda-feira (4) com as disputas das regionais I e II das modalidades coletivas. As partidas de basquete, futsal, handebol e vôlei acontecem em Guaçuí e São Mateus, reunindo estudantes de escolas públicas e privadas de diferentes municípios capixabas.

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Organizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), a competição reúne atletas das categorias infantil, com estudantes de 12 a 14 anos, e juvenil, voltada aos jovens de 15 a 17 anos.

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Em Guaçuí, a regional contará com 528 estudantes distribuídos em 44 equipes. Participam atletas de Alegre, Dores do Rio Preto, Ibatiba, Iúna, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire e do município-sede. Já em São Mateus, a competição reunirá 864 atletas de Boa Esperança, Conceição da Barra, Jaguaré, Montanha, Mucurici, Pinheiros, Ponto Belo e da cidade anfitriã, representando 72 equipes.

Na categoria infantil, os estudantes defendem as próprias instituições de ensino. Enquanto isso, no juvenil, cada município forma uma seleção para disputar a competição. Desse modo, os campeões regionais avançam para as finais estaduais, tradicionalmente realizadas no Sesc de Guarapari.

Disputas individuais

Além das modalidades coletivas, os Jogos Escolares também promovem disputas individuais em etapa única. Nesse sentido, as competições de atletismo, badminton, ciclismo, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa, tiro com arco, triathlon, vôlei de praia, wrestling e xadrez acontecerão entre maio e julho.

Os campeões estaduais garantem vaga nas etapas nacionais. Em setembro, os atletas da categoria infantil representarão o Espírito Santo nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), em Brasília. Já entre outubro e novembro, os estudantes da categoria juvenil disputarão os Jogos da Juventude, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Desse modo, os Jogos Escolares do Espírito Santo têm como objetivo ampliar a participação dos jovens no esporte e fortalecer a integração entre as instituições de ensino. Além disso, a competição estimula a descoberta de talentos e incentiva o desenvolvimento social, educacional e esportivo dos estudantes capixabas.

Os resultados da competição serão divulgados pelo perfil oficial da Sesport no Instagram.