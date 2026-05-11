Espírito Santo terá piloto PCD na Copa Brasil de Kart 2026

O Espírito Santo marcará presença na Copa Brasil de Kart 2026 com uma delegação que reúne experiência, crescimento esportivo e histórias de superação. Nos dias 16 e 17 de maio, pilotos capixabas disputarão uma das principais competições do kart rental nacional no Kartódromo Internacional de Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

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Entre os destaques da equipe está o piloto Renato Pereira, de 61 anos, representante da categoria Sênior. PCD e usuário de duas próteses femorais, ele participará pela primeira vez de uma competição nacional de kart rental. A presença do capixaba reforça a inclusão no automobilismo amador brasileiro e chama atenção pela trajetória de superação dentro das pistas.

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A delegação capixaba compete pela equipe Zero27, que mantém um trabalho iniciado em 2013 pela Associação de Kart do Espírito Santo. Na época, o grupo passou a levar pilotos do estado para competições nacionais pela primeira vez. Desde então, o kartismo capixaba ampliou sua presença em torneios brasileiros.

Atualmente, as ações esportivas e os campeonatos locais acontecem por meio da marca Fãs de Kart Eventos Esportivos, responsável pela expansão do kart rental no Espírito Santo nos últimos anos. Além disso, o movimento ajudou a fortalecer a competitividade dos pilotos capixabas em disputas dentro e fora do estado.

Copa Brasil

A Copa Brasil integra o calendário do NKR — Nacional de Kart Rental — e reúne competidores de diversos estados. A competição se consolidou como uma das mais disputadas da modalidade, principalmente pelo alto nível técnico, grids cheios e corridas marcadas por equilíbrio e estratégia.

Os pilotos capixabas confirmados para a Copa Brasil de Kart 2026 são:

André Heiderich – categorias Sênior e Médios

Fabrício Medeiros – categorias Sênior e Médios

Guilherme Barbosa – categoria Pesados

Rafael Carvalho – categorias Sênior e Leves

Renato Pereira – categoria Sênior

Vitor Santos – categoria Leves

As disputas

As disputas acontecerão nas categorias Estreantes, Iniciantes, Leve, Médio, Pesado e Sênior. O evento reunirá pilotos de diferentes níveis técnicos e representantes de vários estados brasileiros.

A equipe capixaba chega à etapa nacional após participações frequentes em competições realizadas no Espírito Santo e em outros estados. Enquanto alguns pilotos já acumulam experiência nacional, outros ganharam destaque recentemente nas corridas disputadas em Vitória.

Crescimento do kartismo

O crescimento do kartismo no estado também acompanha o fortalecimento das competições realizadas no Kartódromo de Jardim Camburi, na Capital. Desse modo, o espaço passou a receber etapas importantes do calendário nacional e pilotos de diferentes regiões do país, ampliando o nível técnico das provas e incentivando novos competidores.

A etapa de Volta Redonda promete corridas intensas e grids lotados. Além disso, a disputa terá peso importante no ranking do NKR, fator que deve elevar ainda mais a competitividade entre os pilotos.