Everton x Chelsea: onde assistir AO VIVO a partida do Campeonato Inglês

O Chelsea enfrenta o Everton neste sábado (17), às 8h30 (horário de Brasília), pela 7ª rodada do Campeonato Inglês. A partida será disputada no Hill Dickinson Stadium, casa do Everton, e terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, no streaming.

O confronto é importante para as duas equipes na sequência da Premier League 2026/2027. Comandado por Xabi Alonso, o Chelsea busca somar pontos fora de casa para avançar na competição. Já o Everton terá a vantagem de jogar diante de sua torcida.

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Onde assistir ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar o duelo por diferentes plataformas. Confira os detalhes da transmissão:

Jogo: Everton x Chelsea

Everton x Chelsea Data: sábado, 17 de outubro de 2026

sábado, 17 de outubro de 2026 Horário: 8h30, de Brasília

8h30, de Brasília Competição: Premier League

Premier League Rodada: 7ª

7ª Estádio: Hill Dickinson Stadium

Hill Dickinson Stadium Transmissão na TV: ESPN

ESPN Transmissão online: Disney+

Disney+ Tempo real: ge.globo

Provável escalação do Chelsea

O técnico Xabi Alonso deve apostar em uma formação com jogadores de características ofensivas para buscar um resultado positivo fora de casa. Entre os nomes previstos para começar a partida estão Cole Palmer, Morgan Rogers e João Pedro.

A provável escalação do Chelsea é formada por Emiliano Martínez; Josh Acheampong, Maxence Lacroix e Levi Colwill; Pedro Neto, Moisés Caicedo, Jordan Henderson e Pep Chavarría; Cole Palmer, Morgan Rogers e João Pedro.

A escalação oficial, no entanto, será confirmada próximo ao início do confronto. Mudanças podem ocorrer de acordo com as condições físicas dos atletas e as decisões da comissão técnica.

Próximos jogos do Chelsea

Depois de enfrentar o Everton, o Chelsea terá uma sequência de compromissos pelo Campeonato Inglês e pela Copa da Liga Inglesa. A equipe voltará a campo no dia 24 de outubro, quando receberá o Tottenham.

Confira os próximos jogos previstos:

24 de outubro, às 13h30: Chelsea x Tottenham, pela Premier League, em Stamford Bridge.

Chelsea x Tottenham, pela Premier League, em Stamford Bridge. 28 de outubro, às 17h: Liverpool x Chelsea, pela Copa da Liga Inglesa, em Anfield.

Liverpool x Chelsea, pela Copa da Liga Inglesa, em Anfield. 31 de outubro, às 9h30: Chelsea x Manchester United, pela Premier League, em Stamford Bridge.

Os horários estão no fuso de Brasília. As datas e a programação podem sofrer alterações conforme a organização das competições.

Como acompanhar Everton x Chelsea

Além da transmissão pela ESPN e pelo Disney+, os torcedores poderão acompanhar os principais lances, os gols e as informações da partida em tempo real pelo ge.globo.

O duelo deste sábado abre mais um capítulo da disputa entre as equipes na Premier League. Para o Chelsea, conquistar pontos fora de casa pode ser importante para manter a regularidade na temporada. O Everton, por sua vez, tentará aproveitar o mando de campo para dificultar a atuação dos visitantes.