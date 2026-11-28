Final da Libertadores: onde assistir Palmeiras x Estudiantes AO VIVO
O Verdão entra em campo em busca do quarto título da competição continental.
Palmeiras e Estudiantes disputam a grande final da CONMEBOL Libertadores neste sábado (28). A partida começa às 17h, pelo horário de Brasília, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.
O Verdão entra em campo em busca do quarto título da competição continental. Já a equipe argentina tenta conquistar sua quinta taça da Libertadores.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O Palmeiras garantiu a classificação para a decisão após eliminar o Fluminense nos pênaltis. As equipes empataram por 2 a 2 no placar agregado da semifinal.
O Estudiantes também conquistou a vaga nos pênaltis. O clube argentino superou o Flamengo após dois empates sem gols nos confrontos de ida e volta.
Onde assistir a Palmeiras x Estudiantes ao vivo?
A ESPN transmite a final da Libertadores ao vivo neste sábado (28). Os torcedores também poderão acompanhar a partida pelo Plano Premium do Disney+.
Confira os detalhes da partida:
- Jogo: Palmeiras x Estudiantes;
- Competição: Final da Libertadores 2026;
- Data: sábado, 28 de novembro;
- Horário: 17h (de Brasília);
- Local: Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai;
- Onde assistir: ESPN e Disney+ (Plano Premium).
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