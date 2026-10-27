Flamengo mantém favoritismo sobre Palmeiras nas chances de título do Brasileirão; veja números
A equipe rubro-negra encerrou a 32ª rodada com 70 pontos, apenas um a frente do Palmeiras (69), que derrotou o Red Bull Bragantino, por 2 a 0, no sábado,
A vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG, por 3 a 2, nesta segunda-feira (26), manteve o time carioca confortável em relação às chances de título do Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra encerrou a 32ª rodada com 70 pontos, apenas um a frente do Palmeiras (69), que derrotou o Red Bull Bragantino, por 2 a 0, no sábado, e continua na cola do líder.
Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Flamengo tem 69,6% de chance de ser campeão contra 30,4% do Palmeiras. O número é ligeiramente favorável ao time paulista, que na rodada anterior tinha 30,1% diante de 69,8% do rival.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A semana será marcada por clássicos e pode mexer na ponta da tabela de classificação. Nesta quarta-feira, 28, o Palmeiras visita o Santos, na Vila Belmiro, às 19h30. No dia seguinte, às 20h, o Flamengo encara o Vasco, que irá mandar a partida no estádio Nilton Santos após conflitos com o consórcio Fla-Flu pela utilização do Maracanã e o veto da Polícia Militar à realização da partida em São Januário.
Palmeiras e Flamengo ainda se enfrentam no segundo turno do Brasileirão. A partida entre as equipes acontece na 36ª rodada e está prevista para 22 de novembro, no Nubank Parque. Os paulistas venceram o confronto no primeiro turno, por 3 a 0, em pleno Maracanã.
Eliminado das competições de mata-mata, o Flamengo foca somente na conquista do Campeonato Brasileiro até o final da temporada. Por sua vez, o Palmeiras terá de se desdobrar nesta reta final, uma vez que ainda irá disputar as semifinais da Copa do Brasil, contra o Vasco, e tem em vista a decisão da Libertadores contra o Estudiantes de la Plata, em Montevidéu, no dia 28 de novembro.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726