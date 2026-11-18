O Flamengo enfrenta o Athletico-PR nesta quarta-feira (18), às 20h30, no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo reúne duas equipes que disputam posições importantes na tabela. O Premiere transmite a partida ao vivo, pelo sistema pay-per-view.

O Rubro-Negro lidera o Brasileirão com 76 pontos, três à frente do Palmeiras. Além da vantagem na classificação, o time carioca acumula 11 partidas de invencibilidade e busca ampliar a sequência positiva na reta final da competição.

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Uma vitória diante do Athletico-PR permitirá ao Flamengo depender apenas dos próprios resultados para conquistar o título no confronto direto com o Palmeiras. As equipes se enfrentam no sábado (21), no Nubank Parque.

Já o Athletico-PR ocupa a quinta posição, com 54 pontos, e tenta garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores. O Furacão enfrenta um momento de instabilidade, com quatro rodadas sem vencer. Na última partida, perdeu para o Vasco por 3 a 1, na Arena da Baixada.

Como chegam Flamengo e Athletico-PR

O técnico Leonardo Jardim ganhou opções para o confronto. Danilo, Alex Sandro e Lucas Paquetá voltaram aos treinamentos após se recuperarem de lesões. Arrascaeta, Varela e Gonzalo Plata também retornaram antecipadamente dos compromissos com suas seleções.

Apesar dos reforços, o Flamengo precisa administrar a situação de oito jogadores pendurados antes do duelo contra o Palmeiras. Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Vitão estão nessa condição.

Do outro lado, o técnico Odair Hellmann enfrenta três desfalques. O atacante Kevin Viveros, artilheiro do Brasileirão com 21 gols, está suspenso após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ampliar sua punição para três partidas. O zagueiro Dantas também cumpre suspensão, enquanto Arthur Dias está com a Seleção Brasileira.

Sem Viveros, Odair Hellmann pode recorrer a Jorge Rivaldo ou Kerwin Vargas para comandar o ataque. O Athletico-PR busca encerrar a sequência sem vitórias e somar pontos importantes na disputa por uma vaga na Libertadores.

Prováveis escalações

Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata (Carrascal), Pedro e Samuel Lino.

Athletico-PR (Técnico: Odair Hellmann)