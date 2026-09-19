Fluminense x Corinthians hoje: escalação, horário e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão
Depois de 27 rodadas, o time soma 32 pontos e aparece na 14ª colocação, segundo as informações mais recentes divulgadas sobre a competição.
O próximo jogo do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro será contra o Fluminense neste domingo (20), às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo. O duelo é válido pela 28ª rodada da Série A e marca o retorno do Timão ao torneio nacional depois da eliminação nas quartas de final da Copa Libertadores.
A partida chega em um momento de pressão para a equipe comandada por Fernando Diniz. O Corinthians não vence há cinco partidas no Brasileirão e ocupa a parte de baixo da classificação. Depois de 27 rodadas, o time soma 32 pontos e aparece na 14ª colocação, segundo as informações mais recentes divulgadas sobre a competição.
O cenário ganhou ainda mais atenção depois da queda na Libertadores. Na quarta-feira (16), o Corinthians perdeu por 1 a 0 para o Estudiantes, da Argentina, na Neo Química Arena, e acabou eliminado da competição continental. O primeiro confronto havia terminado empatado por 1 a 1.
Com a eliminação, o Campeonato Brasileiro passa a concentrar a agenda do futebol masculino do clube. O desafio imediato é recuperar pontos para se afastar da parte inferior da tabela e construir uma sequência mais estável na reta final da temporada.
Corinthians x Fluminense: data, horário e local
O confronto entre Corinthians e Fluminense está marcado para domingo, 20 de setembro de 2026, às 16h, no horário de Brasília.
A partida será disputada na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em São Paulo. O encontro faz parte da programação da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e ocorre no mesmo fim de semana de outros jogos importantes da competição.
|Informação
|Corinthians x Fluminense
|Competição
|Campeonato Brasileiro Série A
|Rodada
|28ª
|Data
|Domingo, 20 de setembro de 2026
|Horário
|16h
|Local
|Neo Química Arena
|Mandante
|Corinthians
|Visitante
|Fluminense
Onde assistir Corinthians x Fluminense
O torcedor poderá acompanhar Corinthians x Fluminense ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere. A partida também terá acompanhamento em tempo real pelo ge.
O duelo está marcado para o tradicional horário das 16h de domingo, faixa que terá outro confronto simultâneo na rodada: Vitória x Cruzeiro. Mais tarde, Flamengo x Bragantino e Athletico-PR x Bahia completam a programação dominical da Série A.
Como chega o Corinthians
O momento do Corinthians é marcado pela necessidade de reação no Campeonato Brasileiro. A equipe chega ao compromisso contra o Fluminense depois de uma sequência de cinco partidas sem vitória na competição.
A situação também foi afetada pela eliminação na Libertadores. O resultado diante do Estudiantes encerrou a participação corintiana no torneio continental e deixou o Brasileirão como foco da equipe para a sequência da temporada.
O técnico Fernando Diniz terá a missão de reorganizar o time em um período de cobrança. Após a eliminação, o treinador afirmou que a responsabilidade pelo resultado não deveria ser atribuída individualmente a Memphis Depay, que desperdiçou um pênalti nos minutos finais da partida contra os argentinos. Diniz também destacou a necessidade de concentração no campeonato nacional.
A preparação para o confronto com o Fluminense ocorreu no CT Joaquim Grava. Durante a semana, jogadores, dirigentes e integrantes da comissão técnica participaram de uma reunião com líderes de torcidas organizadas, que cobraram explicações sobre o momento da equipe.
Outro desfalque importante continua sendo Yuri Alberto. O atacante está afastado desde julho por causa de uma lesão muscular e não estará disponível para o confronto deste domingo. O planejamento do Corinthians é que o jogador avance na recuperação durante a Data Fifa e possa retornar posteriormente.
Fluminense também chega após jogo decisivo
O Fluminense também teve compromisso pela Libertadores durante a semana. Na terça-feira (15), o Tricolor perdeu por 2 a 1 para o Platense, na Argentina, mas garantiu a classificação para a semifinal graças à vitória por 2 a 0 no jogo de ida, no Maracanã.
A classificação colocou o Fluminense entre os quatro melhores da competição continental. O time agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro antes da sequência da Libertadores prevista para outubro.
O calendário faz com que Corinthians e Fluminense cheguem ao encontro depois de compromissos continentais diferentes. Enquanto o time paulista foi eliminado, a equipe carioca avançou de fase.
O que está em jogo na 28ª rodada
Para o Corinthians, o confronto representa uma oportunidade de somar pontos em casa e interromper a sequência negativa no Brasileirão. Com 32 pontos, o clube precisa olhar para os resultados das equipes que estão próximas na classificação e para a distância em relação à zona de rebaixamento.
A tabela sofreu mudanças ao longo das últimas rodadas, e a disputa na parte inferior segue aberta. Por isso, cada rodada passa a ter importância maior para as equipes que tentam se afastar das últimas posições.
O Fluminense, por sua vez, chega ao duelo envolvido em uma temporada com compromissos simultâneos no cenário nacional e continental. O time carioca terá de administrar o calendário enquanto mantém a campanha no Brasileirão.
Próximo jogo do Corinthians feminino
Além da partida do time masculino, o Corinthians também terá compromisso importante no futebol feminino.
As Brabas enfrentam o Bahia na segunda-feira (21), às 21h30, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. O primeiro duelo entre as equipes ocorreu na terça-feira (15), na Arena Fonte Nova, em Salvador.
O Corinthians chega à semifinal como atual campeão brasileiro e busca novamente uma vaga na decisão da competição. O Bahia, por sua vez, disputa uma semifinal histórica no torneio nacional.
Assim, o calendário do Corinthians terá dois compromissos de destaque em sequência. Primeiro, o time masculino enfrenta o Fluminense pelo Brasileirão, no domingo. No dia seguinte, a equipe feminina entra em campo contra o Bahia para definir uma vaga na final do campeonato.
Serviço
Corinthians x Fluminense
Data: 20 de setembro de 2026
Horário: 16h
Competição: Brasileirão Série A
Rodada: 28ª
Estádio: Neo Química Arena, São Paulo
Transmissão: TV Globo e Premiere
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