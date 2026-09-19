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Fluminense x Corinthians hoje: escalação, horário e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Depois de 27 rodadas, o time soma 32 pontos e aparece na 14ª colocação, segundo as informações mais recentes divulgadas sobre a competição.

Imagem ilustra treinador Fernando Diniz em preparação para o jogo do corinthians hoje
Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians

O próximo jogo do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro será contra o Fluminense neste domingo (20), às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo. O duelo é válido pela 28ª rodada da Série A e marca o retorno do Timão ao torneio nacional depois da eliminação nas quartas de final da Copa Libertadores.

A partida chega em um momento de pressão para a equipe comandada por Fernando Diniz. O Corinthians não vence há cinco partidas no Brasileirão e ocupa a parte de baixo da classificação. Depois de 27 rodadas, o time soma 32 pontos e aparece na 14ª colocação, segundo as informações mais recentes divulgadas sobre a competição.

O cenário ganhou ainda mais atenção depois da queda na Libertadores. Na quarta-feira (16), o Corinthians perdeu por 1 a 0 para o Estudiantes, da Argentina, na Neo Química Arena, e acabou eliminado da competição continental. O primeiro confronto havia terminado empatado por 1 a 1.

Com a eliminação, o Campeonato Brasileiro passa a concentrar a agenda do futebol masculino do clube. O desafio imediato é recuperar pontos para se afastar da parte inferior da tabela e construir uma sequência mais estável na reta final da temporada.

Corinthians x Fluminense: data, horário e local

O confronto entre Corinthians e Fluminense está marcado para domingo, 20 de setembro de 2026, às 16h, no horário de Brasília.

A partida será disputada na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em São Paulo. O encontro faz parte da programação da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e ocorre no mesmo fim de semana de outros jogos importantes da competição.

InformaçãoCorinthians x Fluminense
CompetiçãoCampeonato Brasileiro Série A
Rodada28ª
DataDomingo, 20 de setembro de 2026
Horário16h
LocalNeo Química Arena
MandanteCorinthians
VisitanteFluminense

Onde assistir Corinthians x Fluminense

O torcedor poderá acompanhar Corinthians x Fluminense ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere. A partida também terá acompanhamento em tempo real pelo ge.

O duelo está marcado para o tradicional horário das 16h de domingo, faixa que terá outro confronto simultâneo na rodada: Vitória x Cruzeiro. Mais tarde, Flamengo x Bragantino e Athletico-PR x Bahia completam a programação dominical da Série A.

Como chega o Corinthians

O momento do Corinthians é marcado pela necessidade de reação no Campeonato Brasileiro. A equipe chega ao compromisso contra o Fluminense depois de uma sequência de cinco partidas sem vitória na competição.

A situação também foi afetada pela eliminação na Libertadores. O resultado diante do Estudiantes encerrou a participação corintiana no torneio continental e deixou o Brasileirão como foco da equipe para a sequência da temporada.

O técnico Fernando Diniz terá a missão de reorganizar o time em um período de cobrança. Após a eliminação, o treinador afirmou que a responsabilidade pelo resultado não deveria ser atribuída individualmente a Memphis Depay, que desperdiçou um pênalti nos minutos finais da partida contra os argentinos. Diniz também destacou a necessidade de concentração no campeonato nacional.

A preparação para o confronto com o Fluminense ocorreu no CT Joaquim Grava. Durante a semana, jogadores, dirigentes e integrantes da comissão técnica participaram de uma reunião com líderes de torcidas organizadas, que cobraram explicações sobre o momento da equipe.

Outro desfalque importante continua sendo Yuri Alberto. O atacante está afastado desde julho por causa de uma lesão muscular e não estará disponível para o confronto deste domingo. O planejamento do Corinthians é que o jogador avance na recuperação durante a Data Fifa e possa retornar posteriormente.

Fluminense também chega após jogo decisivo

O Fluminense também teve compromisso pela Libertadores durante a semana. Na terça-feira (15), o Tricolor perdeu por 2 a 1 para o Platense, na Argentina, mas garantiu a classificação para a semifinal graças à vitória por 2 a 0 no jogo de ida, no Maracanã.

A classificação colocou o Fluminense entre os quatro melhores da competição continental. O time agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro antes da sequência da Libertadores prevista para outubro.

O calendário faz com que Corinthians e Fluminense cheguem ao encontro depois de compromissos continentais diferentes. Enquanto o time paulista foi eliminado, a equipe carioca avançou de fase.

O que está em jogo na 28ª rodada

Para o Corinthians, o confronto representa uma oportunidade de somar pontos em casa e interromper a sequência negativa no Brasileirão. Com 32 pontos, o clube precisa olhar para os resultados das equipes que estão próximas na classificação e para a distância em relação à zona de rebaixamento.

A tabela sofreu mudanças ao longo das últimas rodadas, e a disputa na parte inferior segue aberta. Por isso, cada rodada passa a ter importância maior para as equipes que tentam se afastar das últimas posições.

O Fluminense, por sua vez, chega ao duelo envolvido em uma temporada com compromissos simultâneos no cenário nacional e continental. O time carioca terá de administrar o calendário enquanto mantém a campanha no Brasileirão.

Próximo jogo do Corinthians feminino

Além da partida do time masculino, o Corinthians também terá compromisso importante no futebol feminino.

As Brabas enfrentam o Bahia na segunda-feira (21), às 21h30, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. O primeiro duelo entre as equipes ocorreu na terça-feira (15), na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O Corinthians chega à semifinal como atual campeão brasileiro e busca novamente uma vaga na decisão da competição. O Bahia, por sua vez, disputa uma semifinal histórica no torneio nacional.

Assim, o calendário do Corinthians terá dois compromissos de destaque em sequência. Primeiro, o time masculino enfrenta o Fluminense pelo Brasileirão, no domingo. No dia seguinte, a equipe feminina entra em campo contra o Bahia para definir uma vaga na final do campeonato.

Serviço

Corinthians x Fluminense

Data: 20 de setembro de 2026
Horário: 16h
Competição: Brasileirão Série A
Rodada: 28ª
Estádio: Neo Química Arena, São Paulo
Transmissão: TV Globo e Premiere

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Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

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