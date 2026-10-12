Fortaleza x CRB AO VIVO: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Fortaleza enfrenta o CRB nesta segunda-feira (12), às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B de 2026. Na briga pelo acesso à elite do futebol nacional, o Leão do Pici busca mais três pontos para fortalecer sua posição no G-4 e ampliar a distância para os concorrentes diretos.

A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+, com sinal da ESPN. O confronto coloca frente a frente duas equipes que ainda disputam objetivos importantes na reta final da competição. Enquanto o Fortaleza tenta consolidar sua presença entre os quatro primeiros, o CRB busca se aproximar do grupo que luta pelo acesso.

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Fortaleza defende posição no G-4 contra o CRB

O time cearense chega ao confronto ocupando a quarta colocação, com 56 pontos em 32 partidas. A campanha inclui 15 vitórias e saldo positivo de dez gols. O objetivo é aproveitar o mando de campo para somar pontos importantes antes das últimas rodadas da Série B.

Além disso, o Fortaleza tenta prolongar uma sequência de 13 jogos de invencibilidade, conforme informações divulgadas antes da partida. Sob o comando de Paulo Autuori, a equipe aposta na regularidade para permanecer na zona de acesso e evitar que os adversários encostem na classificação.

O CRB, por sua vez, aparece na sétima posição, com 51 pontos em 32 jogos. O clube alagoano soma 15 vitórias e tem saldo positivo de quatro gols. Por isso, um resultado favorável em Fortaleza pode representar um passo importante na tentativa de se aproximar dos primeiros colocados.

Onde assistir a Fortaleza x CRB ao vivo

Jogo: Fortaleza x CRB

Fortaleza x CRB Data: segunda-feira, 12 de outubro de 2026

segunda-feira, 12 de outubro de 2026 Horário: 16h, de Brasília

16h, de Brasília Competição: Campeonato Brasileiro Série B

Campeonato Brasileiro Série B Rodada: 33ª

33ª Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Arena Castelão, Fortaleza (CE) Transmissão: Disney+ (ESPN)

Prováveis escalações de Fortaleza e CRB

O Fortaleza deve entrar em campo com João Ricardo; Maurício Mucuri, T. Cardona, Lucas Gazal e Maílton; Rodriguinho, Lucas Sasha ou Rodrigo Santos e Vitinho; Luiz Fernando, Pedro Henrique e Juan Miritello.

O técnico Paulo Autuori tem Pierre como desfalque por suspensão. Fuentes e Chico da Costa também aparecem entre os jogadores indisponíveis por problemas físicos, de acordo com as informações divulgadas antes do confronto.

Já o CRB, comandado por Fábio Matias, tem como provável formação Vitor Caetano; Hereda, Lyncon, Bressan e Lucas Lovat; Pedro Castro, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael.

As escalações são projeções divulgadas antes da partida e podem sofrer alterações até a confirmação oficial das equipes.

Classificação da Série B antes do confronto

A disputa pelo acesso segue equilibrada na parte superior da tabela. Antes do jogo desta segunda-feira, o Fortaleza aparece entre os quatro primeiros, enquanto o CRB tenta reduzir a diferença para o grupo de classificação.

Confira a classificação informada antes da partida:

Posição Clube Pontos 1º Vila Nova 61 2º Juventude 60 3º Grêmio Novorizontino 57 4º Fortaleza 56 5º Criciúma 53 7º CRB 51

Com a proximidade do encerramento do campeonato, cada resultado ganha importância na corrida pelas vagas na Série A. Para o Fortaleza, vencer em casa significa defender sua posição entre os quatro primeiros. Para o CRB, pontuar fora de casa pode ajudar a manter vivas as chances de entrar na disputa direta pelo acesso.

Fortaleza x CRB promete ser um confronto decisivo para as pretensões das duas equipes nesta reta final da Série B. A bola rola às 16h, na Arena Castelão, com transmissão pelo Disney+ (ESPN).