Futebol hoje: confira os jogos desta segunda-feira e onde assistir ao vivo
Os horários apresentados seguem o fuso de Brasília. A programação e os direitos de transmissão podem sofrer alterações
O feriado desta segunda-feira (12), terá futebol desde o início da tarde até a noite, com partidas do Brasileirão, da Série B e das principais competições europeias. A agenda reúne confrontos transmitidos por televisão e streaming, incluindo duelos de Botafogo, Cruzeiro, Athletico-PR, Newcastle e Sevilla.
O primeiro destaque do dia será Atalanta x Venezia, às 13h30, pelo Campeonato Italiano. Na sequência, às 15h45, Torino e Udinese entram em campo. Os jogos da competição italiana terão transmissão da ESPN Brasil, no YouTube, e do Disney+, conforme a partida.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
No futebol brasileiro, a bola começa a rolar pela Série A às 16h, quando Coritiba e Botafogo se enfrentam. A programação continua à noite, com Chapecoense x Athletico-PR, às 19h30, e termina com Red Bull Bragantino x Cruzeiro, às 21h. Os torcedores poderão acompanhar os confrontos por diferentes serviços de transmissão.
A Série B também movimenta o feriado com quatro partidas. Fortaleza e CRB jogam às 16h, enquanto Novorizontino x Ponte Preta e Criciúma x América-MG estão previstos para as 19h e 19h30, respectivamente. Às 21h, Botafogo-SP e Ceará fecham a programação da segunda divisão.
Na Europa, Coventry City x Newcastle e Levante x Sevilla estão marcados para as 16h. A agenda inclui ainda três partidas da terceira divisão italiana, todas às 15h30. Confira abaixo os horários e os canais indicados para acompanhar os jogos de hoje.
Onde assistir aos jogos de hoje, segunda-feira (12)
Brasileirão Série A
|Horário
|Partida
|Transmissão
|16h
|Coritiba x Botafogo
|Amazon Prime Video
|19h30
|Chapecoense x Athletico-PR
|Premiere
|21h
|Red Bull Bragantino x Cruzeiro
|SporTV e Premiere
A Série A concentra três partidas nesta segunda-feira. O confronto entre Red Bull Bragantino e Cruzeiro será o último do dia pela primeira divisão, com transmissão prevista no SporTV e no Premiere.
Brasileirão Série B
|Horário
|Partida
|Transmissão
|16h
|Fortaleza x CRB
|Disney+ e ESPN
|19h
|Novorizontino x Ponte Preta
|Disney+
|19h30
|Criciúma x América-MG
|Disney+
|21h
|Botafogo-SP x Ceará
|X Sports, ESPN, Disney+ e Canal GOAT
Quatro jogos compõem a agenda da Série B. Fortaleza x CRB abre a programação da divisão, enquanto Botafogo-SP x Ceará encerra a lista de confrontos previstos para a noite.
Campeonato Italiano
|Horário
|Partida
|Transmissão
|13h30
|Atalanta x Venezia
|ESPN Brasil, no YouTube, e Disney+
|15h45
|Torino x Udinese
|SportyNet, na TV e no YouTube, e Disney+
A rodada italiana começa antes das partidas do Campeonato Brasileiro. Atalanta e Venezia se enfrentam às 13h30, e Torino e Udinese jogam às 15h45.
Outros jogos internacionais
Premier League — Campeonato Inglês
- 16h: Coventry City x Newcastle — Disney+.
La Liga — Campeonato Espanhol
- 16h: Levante x Sevilla — Disney+ e Prime Video.
Serie C — Campeonato Italiano
- 15h30: Barletta x Cavese 1919.
- 15h30: Picerno x Cosenza.
- 15h30: Pescara x Guidonia Montecelio 1937.
Não há informações de transmissão para as partidas da terceira divisão italiana na programação consultada.
Como acompanhar o futebol ao vivo nesta segunda-feira
Quem pretende assistir aos jogos deve verificar previamente a disponibilidade de cada partida na plataforma indicada. Alguns serviços exigem assinatura, enquanto outros podem oferecer transmissões em canais de televisão ou no YouTube.
Os horários apresentados seguem o fuso de Brasília. A programação e os direitos de transmissão podem sofrer alterações, por isso é recomendável confirmar os detalhes nos canais oficiais antes do início das partidas.
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