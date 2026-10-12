Futebol hoje: confira os jogos desta segunda-feira e onde assistir ao vivo

O feriado desta segunda-feira (12), terá futebol desde o início da tarde até a noite, com partidas do Brasileirão, da Série B e das principais competições europeias. A agenda reúne confrontos transmitidos por televisão e streaming, incluindo duelos de Botafogo, Cruzeiro, Athletico-PR, Newcastle e Sevilla.

O primeiro destaque do dia será Atalanta x Venezia, às 13h30, pelo Campeonato Italiano. Na sequência, às 15h45, Torino e Udinese entram em campo. Os jogos da competição italiana terão transmissão da ESPN Brasil, no YouTube, e do Disney+, conforme a partida.

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No futebol brasileiro, a bola começa a rolar pela Série A às 16h, quando Coritiba e Botafogo se enfrentam. A programação continua à noite, com Chapecoense x Athletico-PR, às 19h30, e termina com Red Bull Bragantino x Cruzeiro, às 21h. Os torcedores poderão acompanhar os confrontos por diferentes serviços de transmissão.

A Série B também movimenta o feriado com quatro partidas. Fortaleza e CRB jogam às 16h, enquanto Novorizontino x Ponte Preta e Criciúma x América-MG estão previstos para as 19h e 19h30, respectivamente. Às 21h, Botafogo-SP e Ceará fecham a programação da segunda divisão.

Na Europa, Coventry City x Newcastle e Levante x Sevilla estão marcados para as 16h. A agenda inclui ainda três partidas da terceira divisão italiana, todas às 15h30. Confira abaixo os horários e os canais indicados para acompanhar os jogos de hoje.

Onde assistir aos jogos de hoje, segunda-feira (12)

Brasileirão Série A

Horário Partida Transmissão 16h Coritiba x Botafogo Amazon Prime Video 19h30 Chapecoense x Athletico-PR Premiere 21h Red Bull Bragantino x Cruzeiro SporTV e Premiere

A Série A concentra três partidas nesta segunda-feira. O confronto entre Red Bull Bragantino e Cruzeiro será o último do dia pela primeira divisão, com transmissão prevista no SporTV e no Premiere.

Brasileirão Série B

Horário Partida Transmissão 16h Fortaleza x CRB Disney+ e ESPN 19h Novorizontino x Ponte Preta Disney+ 19h30 Criciúma x América-MG Disney+ 21h Botafogo-SP x Ceará X Sports, ESPN, Disney+ e Canal GOAT

Quatro jogos compõem a agenda da Série B. Fortaleza x CRB abre a programação da divisão, enquanto Botafogo-SP x Ceará encerra a lista de confrontos previstos para a noite.

Campeonato Italiano

Horário Partida Transmissão 13h30 Atalanta x Venezia ESPN Brasil, no YouTube, e Disney+ 15h45 Torino x Udinese SportyNet, na TV e no YouTube, e Disney+

A rodada italiana começa antes das partidas do Campeonato Brasileiro. Atalanta e Venezia se enfrentam às 13h30, e Torino e Udinese jogam às 15h45.

Outros jogos internacionais

Premier League — Campeonato Inglês

16h: Coventry City x Newcastle — Disney+.

La Liga — Campeonato Espanhol

16h: Levante x Sevilla — Disney+ e Prime Video.

Serie C — Campeonato Italiano

15h30: Barletta x Cavese 1919.

15h30: Picerno x Cosenza.

15h30: Pescara x Guidonia Montecelio 1937.

Não há informações de transmissão para as partidas da terceira divisão italiana na programação consultada.

Como acompanhar o futebol ao vivo nesta segunda-feira

Quem pretende assistir aos jogos deve verificar previamente a disponibilidade de cada partida na plataforma indicada. Alguns serviços exigem assinatura, enquanto outros podem oferecer transmissões em canais de televisão ou no YouTube.

Os horários apresentados seguem o fuso de Brasília. A programação e os direitos de transmissão podem sofrer alterações, por isso é recomendável confirmar os detalhes nos canais oficiais antes do início das partidas.