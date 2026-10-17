Futebol hoje: veja horário dos jogos e onde assistir AO VIVO
Brasileirão tem quatro partidas pela Série A neste sábado, incluindo Athletico-PR x Palmeiras e São Paulo x Vasco; futebol europeu também reúne grandes confrontos
O sábado, 17 de outubro de 2026, será movimentado para os torcedores, com jogos do Campeonato Brasileiro e confrontos importantes do futebol internacional. A programação inclui partidas da 31ª rodada da Série A, compromissos da Série B e duelos pelos campeonatos Inglês e Espanhol.
Entre os destaques do futebol brasileiro estão Athletico-PR x Palmeiras, às 19h30, e São Paulo x Vasco, às 21h. Os dois confrontos encerram a programação da Série A entre os jogos listados para este sábado e terão transmissão por plataformas diferentes.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A agenda também conta com Botafogo x Chapecoense, às 18h, e Atlético-MG x Coritiba, às 18h30. Os torcedores poderão acompanhar as partidas por canais de televisão e serviços de streaming.
Jogos de hoje pelo Brasileirão Série A
Quatro partidas da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro estão programadas para este sábado. Confira os horários e onde assistir.
|Jogo
|Horário
|Onde assistir
|Botafogo x Chapecoense
|18h
|Record, CazéTV e Premiere
|Atlético-MG x Coritiba
|18h30
|Premiere
|Athletico-PR x Palmeiras
|19h30
|Amazon Prime Video
|São Paulo x Vasco
|21h
|SporTV e Premiere
Jogos de hoje pela Série B
A programação da 34ª rodada da Série B também reserva dois confrontos neste sábado. Ceará e Juventude entram em campo às 16h30, enquanto América-MG e Operário-PR jogam às 18h30.
|Jogo
|Horário
|Onde assistir
|Ceará x Juventude
|16h30
|RedeTV!, ESPN, Disney+ e Canal GOAT
|América-MG x Operário-PR
|18h30
|ESPN e Disney+
Futebol internacional: jogos de hoje
O futebol europeu também movimenta o sábado, com partidas pela Premier League, da Inglaterra, e pela LaLiga, da Espanha.
Jogos da Premier League
A rodada inglesa começa pela manhã, com Everton x Chelsea, às 8h30. Mais tarde, o Liverpool enfrenta o Brentford, enquanto o Manchester City encara o Ipswich Town. Newcastle x Aston Villa fecha a lista de destaques da competição.
|Jogo
|Horário
|Onde assistir
|Everton x Chelsea
|8h30
|ESPN e Disney+
|Brentford x Liverpool
|11h
|ESPN e Disney+
|Manchester City x Ipswich Town
|14h
|Disney+
|Newcastle x Aston Villa
|16h30
|ESPN e Disney+
Jogos da LaLiga
Pelo Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid visita o Espanyol às 9h. Já o Barcelona enfrenta o Real Betis às 13h30. As duas partidas têm transmissão indicada pelo Disney+.
|Jogo
|Horário
|Onde assistir
|Espanyol x Atlético de Madrid
|9h
|Disney+
|Real Betis x Barcelona
|13h30
|Disney+
Onde assistir aos jogos de futebol hoje?
Os torcedores terão opções de transmissão na televisão e pela internet. No Brasileirão, os jogos estão distribuídos entre Record, CazéTV, Premiere, SporTV e Amazon Prime Video. Na Série B, a programação inclui RedeTV!, ESPN, Disney+ e Canal GOAT.
Para acompanhar o futebol internacional, ESPN e Disney+ concentram as transmissões indicadas para os confrontos da Premier League e da LaLiga.
Os horários informados seguem o horário de Brasília. A programação e a disponibilidade das partidas podem variar conforme a operadora, a plataforma e a região de acesso.
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