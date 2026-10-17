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Futebol hoje: veja horário dos jogos e onde assistir AO VIVO

Brasileirão tem quatro partidas pela Série A neste sábado, incluindo Athletico-PR x Palmeiras e São Paulo x Vasco; futebol europeu também reúne grandes confrontos

O sábado, 17 de outubro de 2026, será movimentado para os torcedores, com jogos do Campeonato Brasileiro e confrontos importantes do futebol internacional. A programação inclui partidas da 31ª rodada da Série A, compromissos da Série B e duelos pelos campeonatos Inglês e Espanhol.

Entre os destaques do futebol brasileiro estão Athletico-PR x Palmeiras, às 19h30, e São Paulo x Vasco, às 21h. Os dois confrontos encerram a programação da Série A entre os jogos listados para este sábado e terão transmissão por plataformas diferentes.

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A agenda também conta com Botafogo x Chapecoense, às 18h, e Atlético-MG x Coritiba, às 18h30. Os torcedores poderão acompanhar as partidas por canais de televisão e serviços de streaming.

Jogos de hoje pelo Brasileirão Série A

Quatro partidas da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro estão programadas para este sábado. Confira os horários e onde assistir.

JogoHorárioOnde assistir
Botafogo x Chapecoense18hRecord, CazéTV e Premiere
Atlético-MG x Coritiba18h30Premiere
Athletico-PR x Palmeiras19h30Amazon Prime Video
São Paulo x Vasco21hSporTV e Premiere

Jogos de hoje pela Série B

A programação da 34ª rodada da Série B também reserva dois confrontos neste sábado. Ceará e Juventude entram em campo às 16h30, enquanto América-MG e Operário-PR jogam às 18h30.

JogoHorárioOnde assistir
Ceará x Juventude16h30RedeTV!, ESPN, Disney+ e Canal GOAT
América-MG x Operário-PR18h30ESPN e Disney+

Futebol internacional: jogos de hoje

O futebol europeu também movimenta o sábado, com partidas pela Premier League, da Inglaterra, e pela LaLiga, da Espanha.

Jogos da Premier League

A rodada inglesa começa pela manhã, com Everton x Chelsea, às 8h30. Mais tarde, o Liverpool enfrenta o Brentford, enquanto o Manchester City encara o Ipswich Town. Newcastle x Aston Villa fecha a lista de destaques da competição.

JogoHorárioOnde assistir
Everton x Chelsea8h30ESPN e Disney+
Brentford x Liverpool11hESPN e Disney+
Manchester City x Ipswich Town14hDisney+
Newcastle x Aston Villa16h30ESPN e Disney+

Jogos da LaLiga

Pelo Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid visita o Espanyol às 9h. Já o Barcelona enfrenta o Real Betis às 13h30. As duas partidas têm transmissão indicada pelo Disney+.

JogoHorárioOnde assistir
Espanyol x Atlético de Madrid9hDisney+
Real Betis x Barcelona13h30Disney+

Onde assistir aos jogos de futebol hoje?

Os torcedores terão opções de transmissão na televisão e pela internet. No Brasileirão, os jogos estão distribuídos entre Record, CazéTV, Premiere, SporTV e Amazon Prime Video. Na Série B, a programação inclui RedeTV!, ESPN, Disney+ e Canal GOAT.

Para acompanhar o futebol internacional, ESPN e Disney+ concentram as transmissões indicadas para os confrontos da Premier League e da LaLiga.

Os horários informados seguem o horário de Brasília. A programação e a disponibilidade das partidas podem variar conforme a operadora, a plataforma e a região de acesso.

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Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

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