Futebol hoje: veja horário dos jogos e onde assistir AO VIVO

O sábado, 17 de outubro de 2026, será movimentado para os torcedores, com jogos do Campeonato Brasileiro e confrontos importantes do futebol internacional. A programação inclui partidas da 31ª rodada da Série A, compromissos da Série B e duelos pelos campeonatos Inglês e Espanhol.

Entre os destaques do futebol brasileiro estão Athletico-PR x Palmeiras, às 19h30, e São Paulo x Vasco, às 21h. Os dois confrontos encerram a programação da Série A entre os jogos listados para este sábado e terão transmissão por plataformas diferentes.

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A agenda também conta com Botafogo x Chapecoense, às 18h, e Atlético-MG x Coritiba, às 18h30. Os torcedores poderão acompanhar as partidas por canais de televisão e serviços de streaming.

Jogos de hoje pelo Brasileirão Série A

Quatro partidas da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro estão programadas para este sábado. Confira os horários e onde assistir.

Jogo Horário Onde assistir Botafogo x Chapecoense 18h Record, CazéTV e Premiere Atlético-MG x Coritiba 18h30 Premiere Athletico-PR x Palmeiras 19h30 Amazon Prime Video São Paulo x Vasco 21h SporTV e Premiere

Jogos de hoje pela Série B

A programação da 34ª rodada da Série B também reserva dois confrontos neste sábado. Ceará e Juventude entram em campo às 16h30, enquanto América-MG e Operário-PR jogam às 18h30.

Jogo Horário Onde assistir Ceará x Juventude 16h30 RedeTV!, ESPN, Disney+ e Canal GOAT América-MG x Operário-PR 18h30 ESPN e Disney+

Futebol internacional: jogos de hoje

O futebol europeu também movimenta o sábado, com partidas pela Premier League, da Inglaterra, e pela LaLiga, da Espanha.

Jogos da Premier League

A rodada inglesa começa pela manhã, com Everton x Chelsea, às 8h30. Mais tarde, o Liverpool enfrenta o Brentford, enquanto o Manchester City encara o Ipswich Town. Newcastle x Aston Villa fecha a lista de destaques da competição.

Jogo Horário Onde assistir Everton x Chelsea 8h30 ESPN e Disney+ Brentford x Liverpool 11h ESPN e Disney+ Manchester City x Ipswich Town 14h Disney+ Newcastle x Aston Villa 16h30 ESPN e Disney+

Jogos da LaLiga

Pelo Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid visita o Espanyol às 9h. Já o Barcelona enfrenta o Real Betis às 13h30. As duas partidas têm transmissão indicada pelo Disney+.

Jogo Horário Onde assistir Espanyol x Atlético de Madrid 9h Disney+ Real Betis x Barcelona 13h30 Disney+

Onde assistir aos jogos de futebol hoje?

Os torcedores terão opções de transmissão na televisão e pela internet. No Brasileirão, os jogos estão distribuídos entre Record, CazéTV, Premiere, SporTV e Amazon Prime Video. Na Série B, a programação inclui RedeTV!, ESPN, Disney+ e Canal GOAT.

Para acompanhar o futebol internacional, ESPN e Disney+ concentram as transmissões indicadas para os confrontos da Premier League e da LaLiga.

Os horários informados seguem o horário de Brasília. A programação e a disponibilidade das partidas podem variar conforme a operadora, a plataforma e a região de acesso.