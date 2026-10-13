Galatasaray x Barcelona AO VIVO: onde assistir ao confronto da Champions League
O Barcelona chega ao confronto com números expressivos no ataque.
Galatasaray e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (13), às 16h, pelo horário de Brasília, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. O time espanhol tenta conquistar mais uma vitória, enquanto os turcos buscam a recuperação após a derrota na estreia.
O Barcelona chega ao confronto com números expressivos no ataque. A equipe marcou 39 gols em nove partidas na temporada, média superior a quatro gols por jogo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Na primeira rodada da Champions League, o clube espanhol goleou o Feyenoord por 5 a 1, no Camp Nou, em 9 de setembro. Raphinha marcou duas vezes; Gabriel Jesus, Lamine Yamal e Adeyemi completaram o placar.
Com o resultado, o Barcelona conquistou três pontos e assumiu a terceira colocação na classificação apresentada após a rodada inicial. Paris Saint-Germain e Bayern de Munique também venceram seus compromissos e aparecem nas duas primeiras posições.
Galatasaray busca recuperação na Champions League
O Galatasaray tenta conquistar seus primeiros pontos depois de perder para o Sporting por 3 a 1, em Lisboa, na estreia da competição.
A equipe turca abriu o placar após um gol contra de Gonçalo Inácio. No entanto, o Sporting reagiu e virou a partida com gols de Catamo, Luis Suárez e Rodrigo Zalazar.
Com a derrota, o Galatasaray ocupa a 29ª posição, sem pontos. Agora, diante de sua torcida, a equipe busca a primeira vitória para melhorar sua situação na fase de liga.
Galatasaray x Barcelona: horário e onde assistir
O confronto está marcado para esta terça-feira (13), às 16h, pelo horário de Brasília.
O material fornecido não informa os canais ou plataformas responsáveis pela transmissão da partida.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726