Galatasaray x Barcelona AO VIVO: onde assistir ao confronto da Champions League

Galatasaray e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (13), às 16h, pelo horário de Brasília, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. O time espanhol tenta conquistar mais uma vitória, enquanto os turcos buscam a recuperação após a derrota na estreia.

O Barcelona chega ao confronto com números expressivos no ataque. A equipe marcou 39 gols em nove partidas na temporada, média superior a quatro gols por jogo.

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Na primeira rodada da Champions League, o clube espanhol goleou o Feyenoord por 5 a 1, no Camp Nou, em 9 de setembro. Raphinha marcou duas vezes; Gabriel Jesus, Lamine Yamal e Adeyemi completaram o placar.

Com o resultado, o Barcelona conquistou três pontos e assumiu a terceira colocação na classificação apresentada após a rodada inicial. Paris Saint-Germain e Bayern de Munique também venceram seus compromissos e aparecem nas duas primeiras posições.

Galatasaray busca recuperação na Champions League

O Galatasaray tenta conquistar seus primeiros pontos depois de perder para o Sporting por 3 a 1, em Lisboa, na estreia da competição.

A equipe turca abriu o placar após um gol contra de Gonçalo Inácio. No entanto, o Sporting reagiu e virou a partida com gols de Catamo, Luis Suárez e Rodrigo Zalazar.

Com a derrota, o Galatasaray ocupa a 29ª posição, sem pontos. Agora, diante de sua torcida, a equipe busca a primeira vitória para melhorar sua situação na fase de liga.

Galatasaray x Barcelona: horário e onde assistir

O confronto está marcado para esta terça-feira (13), às 16h, pelo horário de Brasília.

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