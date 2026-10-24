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GP dos Estados Unidos da F1 2026: horários e onde assistir

A definição do grid de largada será o primeiro passo para a disputa em Austin. Já a corrida poderá alterar a pontuação do campeonato e os cenários na luta pelo título de 2026.

Foto: Reprodução/ X (Twitter)/Fórmula 1

A classificação do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1 2026 está marcada para este sábado (24), às 18h, no horário de Brasília. A sessão define as posições de largada dos pilotos para a corrida de domingo (25), no Circuito das Américas, em Austin, no Texas. A transmissão no Brasil será feita pelo SporTV 3, pelo Globoplay e pela plataforma oficial F1 TV Pro.

Os fãs da categoria poderão acompanhar a disputa pelas primeiras posições do grid em busca de uma vantagem estratégica para a corrida. A sessão classificatória é importante porque a posição de largada pode influenciar diretamente as possibilidades de ultrapassagem e o resultado da prova.

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Onde assistir à classificação

A classificação do GP dos Estados Unidos terá transmissão em diferentes plataformas. O SporTV 3 exibirá a sessão na televisão por assinatura, enquanto o Globoplay e o F1 TV Pro oferecem alternativas para acompanhar a programação pela internet, conforme as condições de acesso de cada serviço.

A TV Globo não exibirá a classificação desta etapa na televisão aberta. Por isso, quem deseja assistir ao treino classificatório ao vivo deve verificar a disponibilidade da transmissão nos canais e serviços indicados.

Horários neste fim de semana

Confira a programação prevista para a etapa norte-americana da temporada 2026:

  • Sábado (24 de outubro): classificação, às 18h;
  • Domingo (25 de outubro): corrida, às 17h.

Todos os horários seguem o fuso de Brasília.

GP dos Estados Unidos pode movimentar a disputa pelo campeonato

A etapa disputada em Austin também chama a atenção pela importância dos pontos na reta decisiva da temporada. Além da briga pelas primeiras posições do grid, o desempenho dos pilotos pode influenciar a disputa pelo título mundial.

Kimi Antonelli está entre os nomes que despertam interesse na análise do campeonato. A possibilidade de uma definição antecipada, porém, depende da pontuação acumulada pelos concorrentes, dos resultados das provas e dos pontos ainda disponíveis na temporada.

A classificação deste sábado será, portanto, uma oportunidade para observar o desempenho dos principais candidatos antes da corrida. No domingo, os pilotos voltam à pista para disputar o resultado do GP dos Estados Unidos.

Confira a programação e prepare-se para acompanhar a F1

Com a classificação marcada para as 18h deste sábado e a corrida prevista para as 17h de domingo, o GP dos Estados Unidos concentra dois dos principais momentos do fim de semana.

A definição do grid de largada será o primeiro passo para a disputa em Austin. Já a corrida poderá alterar a pontuação do campeonato e os cenários na luta pelo título de 2026.

Serviço

  • Evento: GP dos Estados Unidos de 2026
  • Local: Circuito das Américas, em Austin, Texas
  • Classificação: sábado (24), às 18h
  • Corrida: domingo (25), às 17h
  • Transmissão: SporTV 3, Globoplay e F1 TV Pro
  • Horário: Brasília

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Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

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