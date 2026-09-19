Grêmio x Palmeiras hoje: provável escalação, horário e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão
O Palmeiras chega ao jogo diante do Grêmio na segunda colocação do Brasileirão, com 56 pontos, apenas um atrás do Flamengo.
O jogo Palmeiras deste domingo (20) será contra o Grêmio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 11h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e coloca o Verdão novamente em campo poucos dias depois da classificação para a semifinal da Libertadores.
O Palmeiras chega ao jogo diante do Grêmio na segunda colocação do Brasileirão, com 56 pontos, apenas um atrás do Flamengo. Por isso, o confronto em Porto Alegre pode mexer diretamente com a disputa pelas primeiras posições da competição.
A equipe comandada por Abel Ferreira terá ainda o desafio de administrar o desgaste provocado pela sequência de partidas. Na quarta-feira (16), o Palmeiras enfrentou a LDU, no Equador, pelas quartas de final da Libertadores. Depois de perder por 3 a 2 no tempo normal, o time paulista garantiu a classificação nos pênaltis.
Que horas é o jogo Palmeiras?
O jogo Palmeiras contra o Grêmio começa às 11h deste domingo (20), pelo horário de Brasília. O duelo será disputado na Arena do Grêmio e é válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A transmissão será exclusiva do Premiere, no sistema pay-per-view.
Qual a provável escalação do Palmeiras?
Abel Ferreira deve preservar alguns jogadores por causa do desgaste físico, mas a tendência é que o Palmeiras entre em campo com uma equipe competitiva diante do Grêmio.
A provável escalação tem Carlos Miguel; Agustín Giay, Bruno Fuchs, Alexander Barboza, Gustavo Gómez e Arthur; Andreas Pereira e Marlon Freitas; Jhon Arias, Vitor Roque e Flaco López.
A formação, entretanto, ainda pode sofrer alterações antes da bola rolar. O Palmeiras também terá desfalques para o confronto, entre eles o zagueiro Murilo, suspenso pelo acúmulo de cartões.
Onde assistir ao jogo Palmeiras?
O torcedor poderá acompanhar Grêmio x Palmeiras pelo Premiere. A partida começa às 11h e terá como palco a Arena do Grêmio.
O duelo é importante para o Palmeiras porque acontece antes da pausa do calendário brasileiro para a Data Fifa. Depois da partida em Porto Alegre, o Verdão só volta a atuar pelo Brasileirão em outubro.
Como chega o Palmeiras para o jogo?
O Palmeiras chega ao confronto embalado pela classificação na Libertadores, mas com pouco tempo para recuperação após a viagem ao Equador.
A equipe conseguiu avançar à semifinal depois de uma disputa de pênaltis contra a LDU. Agora, o foco volta a ser o Campeonato Brasileiro, no qual o time paulista tenta continuar próximo do líder Flamengo.
A diferença entre os dois clubes antes da rodada é de apenas um ponto. Por isso, cada partida ganha importância na reta final da competição.
Do outro lado, o Grêmio entra em campo pressionado pela situação na tabela. O clube gaúcho soma 28 pontos e está próximo da zona de rebaixamento, tornando o confronto ainda mais relevante para os dois times.
Jogo Palmeiras hoje tem transmissão?
O jogo Palmeiras deste domingo não será disputado hoje, sábado (19). O próximo compromisso do Verdão está marcado para domingo (20), às 11h, contra o Grêmio.
A partida terá transmissão pelo Premiere.
Grêmio x Palmeiras
Data: domingo, 20 de setembro de 2026
Horário: 11h
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
Competição: Campeonato Brasileiro
Rodada: 28ª
Transmissão: Premiere
O Palmeiras chega ao duelo buscando os três pontos para continuar na disputa pelas primeiras posições do Brasileirão. Já o Grêmio tenta aproveitar o mando de campo para somar pontos importantes na luta contra o rebaixamento.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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