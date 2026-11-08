Grid de largada da Fórmula 1: brasileiro supreende em SP
A corrida do GP de São Paulo será disputada neste domingo, às 14h (horário de Brasília).
O grid de largada do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 2026 está definido. Após uma sessão de classificação marcada por chuva intensa e diversas punições por troca de componentes das unidades de potência, Lando Norris garantiu a pole position e vai largar na frente na corrida deste domingo (8), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
O piloto da McLaren registrou o melhor tempo, com 1min27s470, e terá ao seu lado na primeira fila o italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, que terminou a classificação em segundo lugar. Liam Lawson, da Racing Bulls, completa o top 3 do grid.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A participação brasileira também chama a atenção. O estreante Rafael Câmara, da Haas, conquistou a 11ª posição e terá a oportunidade de disputar a corrida em uma posição competitiva. Já Gabriel Bortoleto, da Audi, enfrenta um desafio maior e começa a prova na 19ª colocação.
As punições aplicadas após a classificação provocaram mudanças importantes no alinhamento. George Russell, que havia registrado o sétimo melhor tempo, perdeu cinco posições. Charles Leclerc recebeu uma penalidade de dez lugares. Lewis Hamilton, Max Verstappen e Sergio Pérez também foram deslocados para o fim do grid devido à utilização de componentes excedentes de motor.
A corrida do GP de São Paulo será disputada neste domingo, às 14h (horário de Brasília). A transmissão começa às 13h30 pela TV Globo, na televisão aberta. Os fãs também poderão acompanhar a prova pelo sportv3, Globoplay e F1 TV Pro.
Embora o Mundial de Pilotos já esteja matematicamente decidido, com Kimi Antonelli confirmado como campeão de 2026 após a etapa do México, a disputa pelo título de Construtores continua aberta. Mercedes, Ferrari e Red Bull seguem na briga pela liderança entre as equipes.
Grid de largada do GP de São Paulo 2026
- Lando Norris – McLaren
- Kimi Antonelli – Mercedes
- Liam Lawson – Racing Bulls
- Nico Hülkenberg – Audi
- Isack Hadjar – Red Bull
- Oliver Bearman – Haas
- George Russell – Mercedes
- Fernando Alonso – Aston Martin
- Alexander Albon – Williams
- Oscar Piastri – McLaren
- Rafael Câmara – Haas
- Arvid Lindblad – Racing Bulls
- Carlos Sainz – Williams
- Charles Leclerc – Ferrari
- Franco Colapinto – Alpine
- Pierre Gasly – Alpine
- Lance Stroll – Aston Martin
- Valtteri Bottas – Cadillac
- Gabriel Bortoleto – Audi
- Lewis Hamilton – Ferrari
- Max Verstappen – Red Bull
- Sergio Pérez – Cadillac
Onde assistir ao GP de São Paulo de F1
- Data: domingo, 8 de novembro de 2026.
- Horário: 14h (horário de Brasília).
- Local: Autódromo de Interlagos, São Paulo.
- TV aberta: TV Globo.
- TV por assinatura: sportv3.
- Streaming: Globoplay e F1 TV Pro.
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