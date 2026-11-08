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Grid de largada da Fórmula 1: brasileiro supreende em SP

A corrida do GP de São Paulo será disputada neste domingo, às 14h (horário de Brasília).

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Foto: Reprodução/Twitter/Fórmula 1

O grid de largada do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 2026 está definido. Após uma sessão de classificação marcada por chuva intensa e diversas punições por troca de componentes das unidades de potência, Lando Norris garantiu a pole position e vai largar na frente na corrida deste domingo (8), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O piloto da McLaren registrou o melhor tempo, com 1min27s470, e terá ao seu lado na primeira fila o italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, que terminou a classificação em segundo lugar. Liam Lawson, da Racing Bulls, completa o top 3 do grid.

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A participação brasileira também chama a atenção. O estreante Rafael Câmara, da Haas, conquistou a 11ª posição e terá a oportunidade de disputar a corrida em uma posição competitiva. Já Gabriel Bortoleto, da Audi, enfrenta um desafio maior e começa a prova na 19ª colocação.

As punições aplicadas após a classificação provocaram mudanças importantes no alinhamento. George Russell, que havia registrado o sétimo melhor tempo, perdeu cinco posições. Charles Leclerc recebeu uma penalidade de dez lugares. Lewis Hamilton, Max Verstappen e Sergio Pérez também foram deslocados para o fim do grid devido à utilização de componentes excedentes de motor.

A corrida do GP de São Paulo será disputada neste domingo, às 14h (horário de Brasília). A transmissão começa às 13h30 pela TV Globo, na televisão aberta. Os fãs também poderão acompanhar a prova pelo sportv3, Globoplay e F1 TV Pro.

Embora o Mundial de Pilotos já esteja matematicamente decidido, com Kimi Antonelli confirmado como campeão de 2026 após a etapa do México, a disputa pelo título de Construtores continua aberta. Mercedes, Ferrari e Red Bull seguem na briga pela liderança entre as equipes.

Grid de largada do GP de São Paulo 2026

  1. Lando Norris – McLaren
  2. Kimi Antonelli – Mercedes
  3. Liam Lawson – Racing Bulls
  4. Nico Hülkenberg – Audi
  5. Isack Hadjar – Red Bull
  6. Oliver Bearman – Haas
  7. George Russell – Mercedes
  8. Fernando Alonso – Aston Martin
  9. Alexander Albon – Williams
  10. Oscar Piastri – McLaren
  11. Rafael Câmara – Haas
  12. Arvid Lindblad – Racing Bulls
  13. Carlos Sainz – Williams
  14. Charles Leclerc – Ferrari
  15. Franco Colapinto – Alpine
  16. Pierre Gasly – Alpine
  17. Lance Stroll – Aston Martin
  18. Valtteri Bottas – Cadillac
  19. Gabriel Bortoleto – Audi
  20. Lewis Hamilton – Ferrari
  21. Max Verstappen – Red Bull
  22. Sergio Pérez – Cadillac

Onde assistir ao GP de São Paulo de F1

  • Data: domingo, 8 de novembro de 2026.
  • Horário: 14h (horário de Brasília).
  • Local: Autódromo de Interlagos, São Paulo.
  • TV aberta: TV Globo.
  • TV por assinatura: sportv3.
  • Streaming: Globoplay e F1 TV Pro.

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Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

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