Horário da fórmula 1: veja onde assistir GP do Bahrein na Malásia AO VIVO

A Fórmula 1 terá um fim de semana diferente em 2026. O GP do Bahrein acontece excepcionalmente no circuito de Sepang, na Malásia, neste sábado (3) e domingo (4) de outubro. A organização mudou o local da etapa por causa dos conflitos no Oriente Médio, mas o nome oficial de Grande Prêmio do Bahrein foi mantido.

Por causa da diferença de fuso horário, os fãs brasileiros precisarão ficar atentos à programação. Além disso, as principais sessões acontecem durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã no horário de Brasília.

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Que horas é o GP do Bahrein de Fórmula 1?

A programação começa neste sábado (3), com o terceiro treino livre. A sessão começa às 1h30 da madrugada, no horário de Brasília.

Depois, às 5h, os pilotos entram na pista para a classificação. A sessão definirá as posições de largada para a corrida de domingo.

Já a prova principal acontece no domingo (4), com largada prevista para 4h da manhã. Ao todo, os pilotos disputarão 56 voltas no circuito de Sepang.

Portanto, quem pretende acompanhar o fim de semana completo da Fórmula 1 precisa se programar para os horários pouco convencionais.

Programação do GP do Bahrein

Neste sábado, o Treino Livre 3 começa às 1h30, enquanto a classificação tem início às 5h.

No domingo, por sua vez, a principal atração será a corrida. A largada está prevista para 4h, e os pilotos disputarão as 56 voltas do Grande Prêmio.

Assim, a classificação terá papel importante na definição do grid, enquanto a corrida concentrará as atenções dos fãs da categoria.

Onde assistir à Fórmula 1 ao vivo?

No Brasil, os fãs poderão acompanhar as atividades do GP do Bahrein pela televisão e também por plataformas digitais.

A transmissão será realizada pelo Sportv 3. Além disso, os torcedores contam com opções de streaming, incluindo o Globoplay e o F1TV Pro, serviço oficial da Fórmula 1.

Dessa forma, quem estiver fora de casa também poderá acompanhar a programação por dispositivos conectados.

GP do Bahrein será realizado na Malásia

Apesar do nome oficial, o GP do Bahrein de 2026 terá como palco o circuito de Sepang, na Malásia. A organização adotou essa mudança de forma excepcional e, consequentemente, alterou os horários que os torcedores brasileiros costumam acompanhar.

Por isso, o fim de semana começa ainda na madrugada de sábado e termina com a corrida nas primeiras horas de domingo.

Confira os horários e programe-se para acompanhar o GP do Bahrein de 2026, que acontece excepcionalmente na Malásia.