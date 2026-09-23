Ídolos de grandes clubes brasileiros e Estrela do Norte se enfrentam em jogo beneficente no Sumaré

Grandes nomes que fizeram história no futebol brasileiro vão enfrentar uma seleção com ex-jogadores do Estrela do Norte em uma partida beneficente no Estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim. O encontro acontecerá no dia 3 de outubro, sábado, às 17h30, marcando o chamado “Jogo dos Campeões”.

O confronto reunirá, de um lado, jogadores consagrados que construíram trajetórias de sucesso nacional e arrastam diferentes torcidas. Do outro, fará as honras da casa uma seleção com nomes que já passaram pelo Estrela do Norte, atual vencedor do campeonato da Série B capixaba.

Grandes craques confirmados

A “Seleção dos Campeões” está recheada de ídolos para convidar amantes do futebol de todas as cores. Pelo lado rubro-negro, estão confirmados Dejan Petkovic, Obina, Ronaldo Angelim e Zé Roberto, que marcaram uma geração inteira de flamenguistas.

Os vascaínos também têm motivos de sobra para comparecer ao estádio, pois poderão rever as defesas do lendário goleiro Carlos Germano. Já os torcedores alvinegros poderão celebrar de perto o talento do ex-meia Andrezinho, com passagem pelo Botafogo. A presença de craques de diversas camisas reforça o caráter inclusivo do evento, tornando-o um prato cheio para qualquer apaixonado por futebol.

Futebol, solidariedade e ingressos

A iniciativa reúne as marcas Café Campeão e Realize Viagens em prol das ações filantrópicas da Rochativa Responsabilidade Social, associando o entretenimento esportivo a um propósito maior.

O ingresso solidário custa R$ 20,00, sendo obrigatória a entrega de 1 kg de alimento não perecível na catraca de entrada, no dia do jogo. Todos os alimentos arrecadados serão integralmente destinados à Instituição Rochativa.

Os fãs também terão uma modalidade especial de acesso: a troca de embalagens do Café Flamengo por ingressos. Essa troca ocorrerá de forma antecipada no Perim Center a partir do dia 18, às 16h30. É preciso ficar atento, pois a promoção estará limitada a apenas 1.000 ingressos.

Serviço

Jogo dos Campeões

Data: 3 de outubro, sábado

Horário: 17h30

Local: Estádio Sumaré, campo do Estrela do Norte, Cachoeiro de Itapemirim

Partida: Seleção dos Campeões x Estrela do Norte F.C

Ingressos: https://tiketo.com.br/evento/6075

Mais informações pelo instagram @cafecampeao.oficial

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