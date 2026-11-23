O Internacional recebe o Vitória nesta segunda-feira (23), às 19h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é decisivo para as duas equipes na reta final da competição.

O Colorado ocupa a 17ª colocação, com 38 pontos, e precisa reagir para deixar a zona de rebaixamento. Já o Rubro-Negro baiano aparece em 14º lugar, com 41 pontos, três a mais que o adversário.

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A situação aumenta a importância do resultado. Uma vitória pode fazer o Internacional igualar a pontuação do rival e ganhar fôlego na disputa pela permanência.

O Vitória, por sua vez, tem a oportunidade de ampliar a vantagem sobre um concorrente direto. Caso vença o Colorado e o Santos derrote o Grêmio na mesma rodada, o time baiano garante matematicamente sua permanência na Série A.

Internacional aposta na força do Beira-Rio

O Colorado chega pressionado depois de perder por 2 a 1 para o Vasco, em São Januário, na última quinta-feira (19). A equipe de Eduardo Baptista sofreu com a efetividade do adversário e voltou para Porto Alegre sem pontuar. O gol colorado foi marcado por Juninho.

Apesar do resultado negativo, o Internacional tem um trunfo importante: o desempenho recente em casa. A equipe venceu seus três últimos compromissos no Beira-Rio contra adversários que também brigavam contra o rebaixamento. A sequência aumenta a confiança para o confronto desta segunda-feira, tratado internamente como uma decisão.

Para o duelo, Eduardo Baptista não poderá contar com Alan Patrick, suspenso. O meia é uma das principais referências técnicas da equipe e sua ausência obriga o treinador a reorganizar o setor de criação. Em compensação, Thiago Maia e Matheus Bahia estão recuperados de problemas físicos e devem ficar à disposição.

Vitória chega motivado após vitória na estreia de Lacerda

Do outro lado, o Vitória tenta aproveitar o impulso da vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, no Barradão. O resultado marcou a estreia de Rafael Lacerda no comando da equipe e encerrou uma sequência de cinco partidas sem vencer no Brasileirão. Brítez e Renê marcaram os gols do triunfo, que levou o time aos 41 pontos.

O treinador terá o retorno do zagueiro Luan Cândido e do atacante Nacho Laquintana, que não puderam enfrentar o Bragantino por pertencerem ao clube paulista. A principal ausência será o lateral-direito Mateus Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Brítez e Gean aparecem como opções para ocupar a posição.

Apesar da vantagem na classificação, o Vitória enfrenta um desafio importante fora de casa. A equipe ainda não venceu como visitante nesta edição do Campeonato Brasileiro e precisará superar esse retrospecto justamente em um dos jogos mais importantes da temporada. Um resultado positivo no Beira-Rio pode deixar o clube muito próximo de confirmar a permanência na elite.

No primeiro turno, as equipes se enfrentaram em Salvador, e o Internacional levou a melhor. Agora, em Porto Alegre, o Colorado tenta repetir o resultado para respirar na luta contra o rebaixamento, enquanto o Vitória busca dar mais um passo para permanecer na Série A.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL x VITÓRIA

INTERNACIONAL: Kauan Jesus; Braian Aguirre, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Juninho e Matheus Bahia; Rodrigo Villagra e Thiago Maia; Carbonero, Vitinho e Alerrandro. Técnico: Eduardo Baptista.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Gean, Cacá, Edu Brítez e Jamerson; Gabriel Baralhas, Emmanuel Martínez e Matheuzinho; Erick, Renê e Diego Tarzia. Técnico: Rafael Lacerda.

ÁRBITRO: Davi de Oliveira Lacerda (ES).

DATA E HORÁRIO: Segunda-feira, 23 de novembro de 2026, às 19h30 (de Brasília).

LOCAL: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).